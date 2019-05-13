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Выходец из Tele2 возглавил оператора Yota

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Новым гендиректором мобильного оператора Yota назначен Олег Телюков, который до этого работал в Tele2 руководителем макрорегиона "Северо-Запад".

В пресс-релизе Yota сообщается, что в обязанности Телюкова войдет разработка и реализация новой долгосрочной стратегии компании.

Телюков работал в Tele2 с 2012 года, до этого с 2000 года занимал различные позиции в ПАО "МТС"..

ООО "Скартел" (оператор Yota) является дочерней компанией ПАО "Мегафон" и работает по модели виртуального оператора связи на сетях оператора. "Мегафон" купил "Скартел" в октябре 2013 года у своего акционера Garsdale (контролируется Алишером Усмановым и его партнерами) за $1,85 млрд.

В начале 2019 года с поста гендиректора Yota ушел Владимир Добрынин, который возглавлял компанию с 2016 года. С января исполняющим обязанности главы Yota являлся Саид Мунаев, который теперь займет позицию операционного директора Yota.

Yota Tele2 Олег Телюков

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