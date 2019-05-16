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Philips перевела предприятия в Нидерландах на возобновляемую энергию

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Royal Philips NV полностью перешла на возобновляемые источники энергии в Нидерландах после открытия ветряной электростанции на юго-западе страны.

Как говорится в пресс-релизе компании, на текущий момент половина ее предприятий по всему миру используют энергию, полученную из экологических чистых источников. Компания поставила цель к 2020 году свести выбросы углекислого газа на своих заводах к нулю, перейдя на возобновляемые источники энергии.

В 2016 году Philips совместно с Google и голландскими компаниями Akzo Nobel и DSM сформировала консорциум для обсуждения соглашений о закупке электроэнергии с операторами ветряных электростанций в Нидерландах.

В рамках одного из соглашений члены консорциума будут в общей сложности закупать 95% от общего объема производимой ветряным парком электроэнергии, который составляет 102 МВт, в течение следующих 15 лет.

"Мы считаем сведение выброса углекислого газа к нулю как можно быстрее не только моральным обязательством, но и возможностью для развития бизнеса, поскольку экологичность становится для клиентов все более значимым критерием при выборе поставщика", - говорится в заявлении главы Philips Франса ван Хаутена.

Philips Нидерланды

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