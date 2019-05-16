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Евро опустился ниже 72 рублей впервые с 29 апреля

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Евро в ходе торгов на Московской бирже ближе к вечеру в четверг опустился ниже 72 рублей впервые с 29 апреля.

Курс евро в 17:46 составил 71,9875 руб./EUR1, опустившись на 46,0 копейки к уровню закрытия предыдущего дня. При этом доллар торговался на отметке 64,4025 руб./$1, подешевев на 24,75 копейки к уровню предыдущего закрытия. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 34,3 копейки - до 67,82 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль дорожает опережающими темпами в паре с евро на фоне возобновления снижения котировок единой валюты на глобальном рынке. Участники рынка ожидают уточняющей информации о пошлинах на ввоз в США европейских автомобилей.

Накануне СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп может отложить на срок до шести месяцев решение о введении 25%-ных пошлин на автомобили европейского производства. В феврале он пригрозил ввести эти пошлины в течение трех месяцев, и срок принятия решения истекает 18 мая. Об этом решении может быть официально объявлено до конца текущей недели, сообщило агентство Bloomberg.

доллар евро Московская биржа

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