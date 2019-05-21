Поиск

Рынок акций РФ открылся ростом индексов РТС и МосБиржи на 0,2-0,3%

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся во вторник умеренным ростом цен blue chips на фоне улучшения внешней конъюнктуры на ожиданиях отсрочки Штатами введения запрета на бизнес с Huawei; индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов прибавили 0,2-0,3%.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2578,9 пункта (+0,3%), индекс РТС - 1258,81 пункта (+0,2%); цены основных "фишек" на Московской бирже выросли в пределах 1,1%.

Доллар стоит 64,56 рубля (+0,03 рубля).

Подорожали рублевые "префы" "Россетей" (+1,9%), бумаги ПАО "Полюс" (+1,1%), "НОВАТЭКа" (+0,9%), "Норникеля" (+0,7%), "Газпром нефти" (+0,7%), "Новолипецкого металлургического комбината" (+0,6%), Сбербанка (+0,5%), "ФСК ЕЭС" (+0,5%), "РусГидро" (+0,5%).

Просели акции "Яндекса" (-0,8%), "РусАла" (-0,5%), "Россетей" (-0,3%), "Газпрома" (-0,2%).

Зарубежные рынки

Индексы в США накануне снизились из-за ухудшения отношений между США и Китаем, причем основной удар приняли на себя акции технологических компаний. Негативом для рынка стала информация о том, что ограничения, введенные Штатами в отношении китайского производителя телекоммуникационного оборудования Huawei, вынудили ряд американских компаний приостановить поставки своих продуктов этой компании.

Так, стало известно, что Google приняла решение лишить Huawei доступа к услугам, связанным с поддержкой операционной системы Android, в то время как американские производители микрочипов, включая Intel, Qualcomm и Broadcom, приостановили поставки полупроводников китайской компании.

Позднее во вторник министерство торговли США сообщило, что предоставит Huawei временное разрешение сроком на 90 дней на закупку в США сервисов и комплектующих, необходимых для выпуска телекоммуникационного оборудования и обеспечения работы смартфонов. Соответствующее распоряжение должно быть официально опубликовано в США в среду.

Эти новости подогрели фондовые площадки в Азии во вторник (японский индекс Nikkei 225 просел всего на 0,1%, китайский Shanghai Composite вырос на 1,2%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,4%).

Эксперты полагают, что давление на Huawei может быть использовано Вашингтоном как козырь в дальнейших торговых переговорах с Пекином.

Основатель Huawei Жэнь Чжэнфэй заявил в ходе интервью центральному телевидению Китая, что США недооценивают его компанию, и уже в ближайшие несколько лет никто не сможет конкурировать с Huawei в сегменте 5G-технологий.

Нефть умеренно дорожает утром во вторник на сохраняющихся ожиданиях продления странами ОПЕК+ соглашения об ограничении добычи нефти на второе полугодие 2019 года; цена Brent находится на $0,1 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ в понедельник.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $72,29 за баррель (+0,4% и -0,3% в понедельник), июльская цена WTI - $63,64 за баррель (+0,7% и +0,5% накануне).

Сдерживающим фактором для роста цен на нефть является эскалация торговой войны между США и Китаем, повысившая опасения замедления глобального экономического подъема и снижения спроса на нефть.

Как сообщалось, министерский мониторинговый комитет ОПЕК+, встреча которого состоялась в минувшие выходные, решил занять выжидательную позицию до саммита всех стран ОПЕК и не-ОПЕК, запланированного на конец июня. Вместе с тем министры не исключили, что договоренности о сокращении добычи могут быть продлены до конца 2019 года.

Министр нефти Саудовской Аравии Халид аль Фалих заявил о продолжающемся росте мировых запасов нефти, предложив участникам сделки ОПЕК+ сосредоточиться именно на снижении этого показателя.

рынок акций

Новости по теме

Новости

Администрация США собралась ввести санкции против "Северного потока-2"

Администрация США собралась ввести санкции против "Северного потока-2"

Потери казны из-за передачи "Роскапитала" корпорации ДОМ.РФ составили 80,5 млрд рублей

Потери казны из-за передачи "Роскапитала" корпорации ДОМ.РФ составили 80,5 млрд рублей

Цена нефти Brent подросла до $72,18 за баррель

США приняли решение об отсрочке запрета на бизнес с Huawei на 90 дней

США приняли решение об отсрочке запрета на бизнес с Huawei на 90 дней

В Венесуэле приняли решение отказаться от Visa и MasterCard

В Венесуэле приняли решение отказаться от Visa и MasterCard

ФАС предложила лишать свободы вступивших в картель сроком до 6 лет

ФАС предложила лишать свободы вступивших в картель сроком до 6 лет

В Китае не показали финал "Игры престолов" из-за торговой войны с США

Обнаружена новая схема мошенничества в очередях к терминалам "Сбербанка"

Обнаружена новая схема мошенничества в очередях к терминалам "Сбербанка"

Китай обвинил США в попытках сдержать его развитие

Миллер не нашел причин для значительных сдвигов сроков по "Северному-потоку 2"

Миллер не нашел причин для значительных сдвигов сроков по "Северному-потоку 2"
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');