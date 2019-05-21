Рынок акций РФ открылся ростом индексов РТС и МосБиржи на 0,2-0,3%

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся во вторник умеренным ростом цен blue chips на фоне улучшения внешней конъюнктуры на ожиданиях отсрочки Штатами введения запрета на бизнес с Huawei; индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов прибавили 0,2-0,3%.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2578,9 пункта (+0,3%), индекс РТС - 1258,81 пункта (+0,2%); цены основных "фишек" на Московской бирже выросли в пределах 1,1%.

Доллар стоит 64,56 рубля (+0,03 рубля).

Подорожали рублевые "префы" "Россетей" (+1,9%), бумаги ПАО "Полюс" (+1,1%), "НОВАТЭКа" (+0,9%), "Норникеля" (+0,7%), "Газпром нефти" (+0,7%), "Новолипецкого металлургического комбината" (+0,6%), Сбербанка (+0,5%), "ФСК ЕЭС" (+0,5%), "РусГидро" (+0,5%).

Просели акции "Яндекса" (-0,8%), "РусАла" (-0,5%), "Россетей" (-0,3%), "Газпрома" (-0,2%).

Зарубежные рынки

Индексы в США накануне снизились из-за ухудшения отношений между США и Китаем, причем основной удар приняли на себя акции технологических компаний. Негативом для рынка стала информация о том, что ограничения, введенные Штатами в отношении китайского производителя телекоммуникационного оборудования Huawei, вынудили ряд американских компаний приостановить поставки своих продуктов этой компании.

Так, стало известно, что Google приняла решение лишить Huawei доступа к услугам, связанным с поддержкой операционной системы Android, в то время как американские производители микрочипов, включая Intel, Qualcomm и Broadcom, приостановили поставки полупроводников китайской компании.

Позднее во вторник министерство торговли США сообщило, что предоставит Huawei временное разрешение сроком на 90 дней на закупку в США сервисов и комплектующих, необходимых для выпуска телекоммуникационного оборудования и обеспечения работы смартфонов. Соответствующее распоряжение должно быть официально опубликовано в США в среду.

Эти новости подогрели фондовые площадки в Азии во вторник (японский индекс Nikkei 225 просел всего на 0,1%, китайский Shanghai Composite вырос на 1,2%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,4%).

Эксперты полагают, что давление на Huawei может быть использовано Вашингтоном как козырь в дальнейших торговых переговорах с Пекином.

Основатель Huawei Жэнь Чжэнфэй заявил в ходе интервью центральному телевидению Китая, что США недооценивают его компанию, и уже в ближайшие несколько лет никто не сможет конкурировать с Huawei в сегменте 5G-технологий.

Нефть умеренно дорожает утром во вторник на сохраняющихся ожиданиях продления странами ОПЕК+ соглашения об ограничении добычи нефти на второе полугодие 2019 года; цена Brent находится на $0,1 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ в понедельник.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $72,29 за баррель (+0,4% и -0,3% в понедельник), июльская цена WTI - $63,64 за баррель (+0,7% и +0,5% накануне).

Сдерживающим фактором для роста цен на нефть является эскалация торговой войны между США и Китаем, повысившая опасения замедления глобального экономического подъема и снижения спроса на нефть.

Как сообщалось, министерский мониторинговый комитет ОПЕК+, встреча которого состоялась в минувшие выходные, решил занять выжидательную позицию до саммита всех стран ОПЕК и не-ОПЕК, запланированного на конец июня. Вместе с тем министры не исключили, что договоренности о сокращении добычи могут быть продлены до конца 2019 года.

Министр нефти Саудовской Аравии Халид аль Фалих заявил о продолжающемся росте мировых запасов нефти, предложив участникам сделки ОПЕК+ сосредоточиться именно на снижении этого показателя.