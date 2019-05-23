Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,3-0,5%

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в четверг снижением цен blue chips и индексов на фоне ухудшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры из-за опасений затяжной торговой войны США и Китая, индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,3-0,5%.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2630,44 пункта (-0,3%), индекс РТС - 1286,32 пункта (-0,5%); цены основных "фишек" на Московской бирже снизились в пределах 1%.

Доллар подрос до 64,46 рубля (+0,07 рубля).

Подешевели рублевые бумаги "РусАла" (-2,8%), "Северстали" (-0,9%), "Яндекса" (-0,7%), "Норникеля" (-0,6%), "Газпрома" (-0,4%), Сбербанка (-0,4%), "НОВАТЭКа" (-0,4%), "ЛУКОЙЛа" (-0,3%), "РусГидро" (-0,3%).

Подросли акции "Мечела" (+0,5%), "Сургутнефтегаза" (+0,4% и +0,2% "префы"), "Интер РАО" (+0,4%), "Татнефти" (+0,3%), "Газпром нефти" (+0,3%), АФК "Система" (+0,3%).

Зарубежные рынки

Индексы в США в среду снизились из-за слабой квартальной отчетности крупных компаний, а также на фоне публикации протокола заседания Федеральной резервной системы, прошедшего 30 апреля - 1 мая. Как свидетельствует документ, руководители Федрезерва удовлетворены своим "терпеливым подходом" в отношении стоимости кредитования в стране, говоря о том, что она может сохраняться на текущем уровне "некоторое время".

Мнения представителей FOMC относительно прогноза уровня ставок на долгосрочную перспективу разделились. Несколько руководителей ФРС заявили, что может возникнуть необходимость в более высоких ставках, если ситуация в экономике будет развиваться так, как они предполагают. Но несколько представителей отметили, что более высокая производительность труда может означать, что экономический спад будет более значительным, чем можно предположить исходя из низкого уровня безработицы.

В четверг в Азии преобладает негативная динамика индексов (японский индекс Nikkei 225 просел на 0,6%, китайский Shanghai Composite снижается на 1,4%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,7%) на опасениях, что торговое противостояние США и Китая может оказаться затяжным.

Нефть также дешевеет после выхода статистики Минэнерго США о запасах сырья; цена Brent находится почти на $0,4 ниже, чем при закрытии рынка акций РФ в среду. Данные Минэнерго США показали рост запасов нефти в стране на прошлой неделе на 4,74 млн баррелей при прогнозах снижения на 1,7-2 млн баррелей и увеличение резервов бензина на 3,716 млн баррелей, что также существенно превысило ожидания.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $70,43 за баррель (-0,8% и -1,7% в среду), июльская цена WTI - $60,94 за баррель (-0,8% и -2,7% накануне).