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Hyundai до конца года запустит в России приложение для аренды автомобилей

Для этого автопроизводитель договорился о сотрудничестве со "Сколково"

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Со второй половины 2019 года россияне смогут взять автомобили Hyundai в аренду через приложение. Об этом сообщили "Ведомости" со ссылкой на пресс-релиз Hyundai Motor".

Разработкой приложения займется стартап Hyundai Mobility Lab, о создании которого автопроизводитель договорился с инноцентром "Сколково". Вложения в проект в компании оценили в 100 миллионов рублей.

Сколько машин Hyundai предоставит к аренде и в каких городах запустят эту услугу, компания еще не раскрыла. Ее представитель отметил новый тренд российского авторынка: молодежь предпочитает не покупать автомобиль, а брать его напрокат по мере необходимости.

Через приложение клиенты Hyundai смогут не только арендовать машины, но и получить доступ к другим услугам компании. Подать заявку на оформление подписки на приложение можно будет онлайн.

Весной "Ведомости" писали, что в июне 2019 года Volvo Car Russia в июне в Москве запустит сервис аренды автомобилей по подписке на год. Для проекта компания предоставит 50 машин, подписка на сервис будет стоить 59 500 рублей в месяц.

Hyundai Volvo Сколково Россия Москва

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