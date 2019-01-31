Продажи пива в РФ в 2018 году снизились, несмотря на чемпионат по футболу

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Розничные продажи пива и пивных напитков в РФ в 2018 году по сравнению с 2017 годом снизились, несмотря на проведение в стране Чемпионата мира по футболу.

Как сообщили "Интерфаксу" в Национальном союзе защиты прав потребителей, в 2018 году всего было продано 722,2 млн декалитров (дал) этой продукции, что на 0,2% меньше показателя 2017 года.

В Москве розничная продажа пива и пивных напитков в 2018 году снизилась на 43,7%, до 49,3 млн дал, в Московской области, напротив, она выросла на 14,3%, до 47,9 млн дал.

Резко возрос спрос на пиво и пивные напитки в Приморском крае, где его продажи выросли в полтора раза и достигли 23,7 млн дал. Почти на треть увеличилась реализация пива в Калининградской области, до 4,2 млн дал.

По данным Росстата, в 2018 году пивоваренная отрасль РФ произвела 775 млн дал пива и пивных напитков, что на 2,4% больше показателя 2017 года.

Чемпионат мира-2018 прошел в России с 14 июня до 15 июля. Россия впервые проводила у себя этот турнир.