Акционеры "Роснефти" утвердили дивиденды за 2018 год

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Акционеры НК "Роснефть" на годовом собрании во вторник утвердили дивиденды в размере 11,33 рублей на акцию, передает корреспондент "Интерфакса".

Учитывая дивиденды по итогам I полугодия 2018 года в размере 14,58 руб. на акцию, суммарная выплата на акцию за 2018 год составит 25,91 руб. Сумма средств, которая в дополнение к промежуточным будет направлена "Роснефтью" на выплату дивидендов, превысит 120 млрд руб. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 17 июня 2019 года.

Дивидендная политика компании предполагает выплату дивидендов в размере 50% от чистой прибыли по МСФО два раза в год. Чистая прибыль "Роснефти" по МСФО за 2018 год составила 549 млрд руб.

Также акционеры сохранили размер вознаграждения независимым членам совета директоров: Герхарду Шредеру - $600 тыс., Файзалу Алсуваиди - $530 тыс., Маттиасу Варнигу - $580 тыс., Айвану Глазенбергу - $530 тыс., Ханс-Йоргу Рудлоффу - $580 тыс. Вознаграждение Олега Вьюгина предложено снизить на $5 тыс. - до $560 тыс. Членам совета директоров "Роснефти", являющимся государственными служащими (Андрею Белоусову, Александру Новаку), и председателю правления НК Игорю Сечину вознаграждения за выполнение обязанностей членов совета директоров в 2018 году не выплачиваются. Глава ВР Роберт Дадли сам отказывается от вознаграждения в совете директоров "Роснефти", руководствуясь внутренней политикой BP.

В новый совет директоров избраны все действующие члены: председатель комитета акционеров Nord Stream 2AG Шредер, главный исполнительный директор "Роснефти" Сечин, исполнительный директор Nord Stream 2 AG Варниг, помощник президента РФ Белоусов, профессор кафедры федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" Вьюгин, президент BP Дадли, экс-президент ВР по региону Бразилия, Уругвай, Венесуэла и Колумбия Гильермо Кинтеро, министр энергетики РФ Новак, глава Marcuard Holding Рудлофф, президент по научно-исследовательским разработкам Qatar Foundation Алсуваиди. Новым участником совета стал член попечительского совета Фонда энергетики и устойчивого развития, председатель общественного колледжа Катара Хамад Рашид Аль Моханнади. Он заменил главу Glencore Айвана Глазенберга, так как в прошлом году доля трейдерской компании в уставном капитале "Роснефти" снизилась до 0,57%, а катарского фонда QIA - выросла до18,93%.