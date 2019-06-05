Калининградский "Автотор" начал выпускать внедорожники BMW X7

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Группа компаний "Автотор" запустила производство BMW X7 на заводе в Калининграде.

"Мы запускаем производство автомобиля, который сегодня во многих странах очень популярен, на него есть большой спрос. Мы ожидаем, что у нас этот спрос составит 500-700 автомашин в месяц. Рассчитываем, что до конца года произведем порядка 3 тысяч штук BMW X7", - сообщил журналистам старший вице-президент компании "Автотор-Холдинг менеджмент" Владимир Чапля в среду.

По его словам, всего по итогам 2019 года на предприятии будет выпущено порядка 28 тыс. автомобилей BMW всех моделей. Они будут собираться на линиях, которые были модернизированы в начале 2019 года.

Ранее планировалось, что производство BMW X7 в этом году составит до 4 тыс. штук.

В январе старший вице-президент холдинга Владимир Кривченко говорил, что "Автотор" планирует в этом году значительно увеличить выпуск BMW. "Если в 2018 году их было собрано 19700, то в 2019 году планируем гарантированно собрать 25 тыс., а возможно и больше, до 28 тыс.", - заявлял Кривченко.

По его словам, это будут все автомобили европейского ряда - модели 3, 4, 5, 7 серии, а также американского рынка - Х-1, Х-3, Х-5 и Х-6, комплекты на которые завод получает из США.

"Автотор", основанный в 1994 году, начал производство автомобилей в 1997 году. В настоящее время завод выпускает около 30 моделей под марками BMW, Kia, Hyundai, TATA Daewoo, FAW. В 2018 году группа выпустила 203,218 тыс. легковых и коммерческих автомобилей.