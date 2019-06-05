Пользователи Mail.ru пожаловались на сбои

Они не могли зайти в собственный почтовый ящик

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - В работе сервисов Mail.ru днем в среду начались сбои. По данным портала Downdetector, пользователи начали жаловаться на проблемы с 15:00 5 июня. Полтора часа спустя сбой не был устранен.

При попытке зайти в почтовый ящик пользователи видят надпись о том, что почта временно недоступна "по техническим причинам". "Работы будут закончены" в ближайшее время, обещает надпись.

По статистике Downdetector, 80% жалоб связаны с работой почты, 16% пользователей пишут, что у них не открывается сайт, у 3% не отправляются сообщения.