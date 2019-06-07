Рынок акций РФ в пятницу подрос вслед за нефтью

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в пятницу подрос вслед за мировыми фондовыми площадками на ожиданиях смягчения монетарной политики Федрезерва, подогретых слабой статистикой по рынку труда США, а также раллировавшей нефтью на заявлениях Саудовской Аравии; индекс МосБиржи обновил в течение торгов исторический максимум и завершил очередную неделю ростом.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2729,61 пункта (+0,1%, максимум сессии и новый пик - 2743,11 пункта), индекс РТС - 1325,95 пункта (+0,5%); динамика цен основных "фишек" на Московской бирже оказалась разнополярной в пределах 3%.

Доллар подешевел до 64,85 рубля (-0,24 рубля).

По итогам недели индексы МосБиржи и РТС выросли на 2,4-3%, доллар просел на 0,58 рубля.

Подорожали в пятницу рублевые акции "Россетей" (+3% и +2,3% "префы"), ПАО "Полюс" (+2,5%), "РусГидро" (+2,4%), "ФСК ЕЭС" (+2,3%), Сбербанка (+1,4% и +1,5% "префы"), "Яндекса" (+1,2%), "Мосбиржи" (+1,1%), "Распадской" (+1,1%), "Магнитогорского металлургического комбината" (+0,8%).

Сбербанк России за январь-май 2019 года увеличил чистую прибыль по РСБУ по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 12,3% - до 369,1 млрд рублей, говорится в пресс-релизе кредитной организации. В мае чистая прибыль банка составила 75,7 млрд рублей, что на 13,6% больше, чем в мае 2018 года.

Просели бумаги "Роснефти" (-0,8%), "Татнефти" (-0,7%), "Новолипецкого металлургического комбината" (-0,7%), "Интер РАО" (-0,6%), "Магнита" (-0,5%), "ЛУКОЙЛа" (-0,5%), "Газпрома" (-0,4%), "АЛРОСА" (-0,4%), "Норникеля" (-0,4%), АФК "Система" (-0,3%), "Сургутнефтегаза" (-0,2% и -0,3% "префы").

Во "втором эшелоне" на Московской бирже лидерами роста выступили акции ПАО "Центральный телеграф" (+10,1% и +7,3% "префы"), "префы" "Нижнекамскнефтехима" (+5,9%), акции "Кузбасской топливной компании" (+4,1%), "Трансконтейнера" (+3%), ПАО "Таттелеком" (+2,8%).

Подешевели из-за отсечки на бирже дивидендов бумаги "МРСК Волги" (-11,3%) и банка "Санкт-Петербург" (-5,7%), также просели акции ПАО "Финансовая группа Будущее" (-6,8%), "Мостотреста" (-3,7%), "МРСК Центра" (-3,2%), ГДР "Ленты" (-2,7%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 54,065 млрд рублей (из них 16,95 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).

Зарубежные рынки

Индексы в США накануне выросли после появления в СМИ информации о том, что США могут отложить планируемое введение 5%-ной пошлины для всех товаров, поступающих из Мексики. Агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на источники в администрации США, что такая возможность рассматривается.

В пятницу в Азии также преобладал рост индексов (японский Nikkei 225 вырос на 0,5%, Китай и Гонконг не работают в связи с праздником - Фестиваль драконьих лодок), "плюсует" Европа (DAX, FTSE, CAC 40 растут на 0,8-1,6%) и продолжился подъем в США (индекс S&P 500 растет на 1,1%, превысив 2870 пунктов) на сигналах о том, что США пытаются сдержать торговые конфликты.

Вышедшая в пятницу статистика Минтруда США за май оказалась хуже ожиданий, что в свете недавних заявлений главы Федрезерва подогревает ожидания скорого возможного смягчения монетарной политики регулятора.

Число рабочих мест в экономике США в мае увеличилось на 75 тысяч при прогнозах роста на 180 тысяч, а безработица осталась на уровне 3,6%, что является минимумом с 1969 года. Согласно пересмотренным данным, в апреле количество рабочих мест в стране выросло на 224 тысячи, а не на 263 тысячи, как сообщалось ранее.

Внимание трейдеров направлено на встречу лидеров государств G20, которая состоится в Японии в конце месяца и которую предваряют встречи министров финансов и глав ЦБ стран G20 в эти выходные. В ходе саммита в конце июня должна состояться встреча президента США Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином, и по ее итогам президент США намерен принять решение о том, стоит ли облагать повышенной пошлиной новую порцию товаров китайского экспорта.

Трамп пообещал в интервью Fox News в четверг, что добьется заключения торгового соглашения с Китаем.

Нефть вечером вернулась к активному росту на оптимизме по поводу мировой торговли и заявлениях представителей Саудовской Аравии о готовности продлить ограничения на добычу.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 18:50 по московскому времени в пятницу составила $63,28 за баррель (+2,6% и +1,7% накануне), июльская цена WTI - $54,02 за баррель (+2,7% и +1,8% в четверг).