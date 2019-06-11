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Вице-президентом Aurus по продажам и маркетингу стала экс-глава автодилера "Рольф"

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Вице-президентом ООО "Аурус" по продажам и маркетингу стала Татьяна Луковецкая.

Как говорится в сообщении ФГУП "НАМИ", Луковецкая присоединилась к ООО "Аурус" в июне 2019 года.

"Моей первоочередной целью является построение бренда Aurus как конкурентного на мировой арене, а также создание высококачественной сети продаж и сервисного обслуживания, которая обеспечит максимальный комфорт для наших клиентов. В рамках нового индустриального проекта Aurus нашей команде предстоит масштабировать опыт и технологии НАМИ в серийном производстве, при этом сохранив высокий уровень индивидуализации, что является неотъемлемой частью производства автомобилей класса "люкс" - приводятся в сообщении ее слова.

Луковецкая в 1988 г. закончила Московский автомобильно-дорожный институт (МАДИ) по специальности "Эксплуатация автомобильного транспорта", квалификация - инженер по эксплуатации автомобильного транспорта. В 2013 г. получила степень MBA в Высшей школе экономики.

В 1992 г. пришла в группу компаний "Рольф", где работала оператором сервис-бюро, затем сервис-менеджером, директором дилерского центра, директором операционной деятельности розничного подразделения. С 2008 по 2009 гг. занимала должность генерального директора Торгового дома "Соллерс" (собственная розничная сеть дилерских центров Fiat, SsangYong, УАЗ). В 2009-2010 гг. - главный управляющий директор дилерской группы "Модус". В 2011 г. вернулась в "Рольф", где занимала должности главного управляющего директора розничного подразделения, гендиректора ООО "Рольф" (2013 г.), главы совета директоров ООО "Рольф" (2017 г.).

В 2018 г. стала директором дивизиона Москва автодилера ООО "СБСВ Ключавто", в 2019 г. - советником по стратегическому развитию автомобильного аналитического агентства ООО "Автостат".

Аурус НАМИ Рольф

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