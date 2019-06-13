Uber начал тестировать дроны для доставки еды из ресторанов

Пока компания это делает только в Сан-Диего и только с едой из McDonald's

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Uber Technologies начала тестировать сервис по доставке еды из ресторанов с помощью дронов, сообщает MarketWatch. Эта опция сервиса Uber Eats уже запущена в Сан-Диего.

Пока компания работает с сетью фастфуда McDonald's, но до конца года планирует наладить сотрудничество с другими предприятиями общепита.

В настоящее время доставка дронами работает так: сотрудник ресторана цепляет заказ к беспилотнику. Тот взлетает и в пути контролируется новой системой управления компании. Неподалеку от адреса назначения дрон передает груз водителю Uber Eats, и тот уже лично передает еду заказчику. В дальнейшем компания планирует научить дроны садиться на крышу автомобилей Uber Eats за милю до адресата и закрепляться там до момента передачи заказа.

В компании рассчитывают сократить время доставки за счет использования дронов.

Hey San Diego, your 🍟🍔🍦are about to take flight.



Soon, San Diego residents will be able to have an @UberEats order delivered by drone. Tune in for more info from #UberElevate → https://t.co/fKJ658iy8y pic.twitter.com/8BwhjOmq7T — Uber (@Uber) June 12, 2019

Проводить испытания беспилотников в Сан-Диего компании разрешило Федеральное управление гражданской авиации США.

Осенью 2018 года The Wall Street Journal писала, что Uber планирует запустить сервис доставки еды дронами сразу на нескольких рынках к 2021 году. Газета сослалась на вакансию на сайте Uber - компании был нужен руководитель подразделения по разработке дронов.