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Саудовский король назвал терактами инциденты с танкерами у порта Фуджейра

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Король Саудовской Аравии Салман назвал инциденты с танкерами близ порта Фуджейра (ОАЭ) террористическими актами, которые угрожают мировым поставкам энергоресурсов, сообщает в субботу агентство Associated Press.

"Мы подтверждаем, что эти террористические действия нацелены не только на королевство (Саудовскую Аравию) и регион (Персидского) залива, но и на безопасность навигации, а также на поставки нефти в мире", - сказал он, выступая на заседании Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Мекке.

В миреМИД ОАЭ заявил о "вредительских актах" после сообщений о взрывах в порту ФуджейрыЧитать подробнее

Агентство отмечает, что эти высказывания монарха стали самыми жесткими с момента происшествия.

В середине мая МИД ОАЭ сообщил о "вредительских актах" вблизи территориальных вод страны в отношении четырех судов, два из которых были саудовскими. Внешнеполитическое ведомство ОАЭ заявило, что в результате инцидента никто не пострадал, разлива нефти не произошло.

В регионе высказывались мнения, что за этими происшествиями стоит Иран, однако в Тегеране отвергли эти обвинения.

Саудовская Аравия ОАЭ Фуджейра

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