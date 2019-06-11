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США подтвердили готовность к переговорам с Ираном

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Вашингтон готов к переговорам с Тегераном по иранской проблеме, заявила представитель госдепартамента США Морган Ортагус во время брифинга.

"Единственное решение - это новое и лучшее соглашение, которое решает весь спектр угроз Ирана. Эти угрозы изложены в 12 требованиях, которые, как сказал президент Трамп и госсекретарь (Майк Помпео - ИФ), мы готовы обсуждать. Иранские лидеры знают, как с нами связаться", - заявила Ортагус.

Она отметила, что недавняя угроза Ирана прекратить выполнение ключевых ядерных обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) является "большим шагом в неверном направлении".

"Международное сообщество должно сохранять единство в этом вопросе и призвать иранский режим к ответу за угрозы расширения своей ядерной программы", - добавила представитель госдепа.

В мае Тегеран в ответ на действия США, которые вышли из ядерной сделки и возобновили антииранские санкции, уже объявил о приостановлении некоторых обязательств по СВПД и предупредил, что расширит этот список в течение 60 дней, если Европа будет выполнять введенные США ограничения.

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