ЦБ предложил банкам после изъятия жилья должников по ипотеке считать долг уплаченным

Регулятор считает, что это было бы в интересах потребителей

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Банк России предложил ипотечным кредиторам прекращать взыскание оставшейся задолженности с граждан, у которых уже изъяли жилье из-за долгов по ипотеке. Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.

ЦБ в информационном письме рекомендовал использовать такую меру даже при отсутствии всех обстоятельств, с которыми закон об ипотеке связывает полное прекращение обеспеченных ипотекой обязательств.

Остаток задолженности после продажи заложенной недвижимости на торгах или после ее перехода к кредитору может образоваться, если цена этого жилья не покрывает всего долга по кредиту, отмечает ЦБ.

Ранее закон об ипотеке позволял прекратить долг, если после несостоявшихся торгов кредитор оставлял заложенное жилье за собой. Внесенные в 2014 году поправки позволили не требовать с должника выплаты остатка в том числе и после продажи залога, если кредитор получал выплату от страховой компании по программам страхования ответственности заемщика либо страхования финансовых рисков кредитора, напомнили в ЦБ. В ситуации, когда указанные виды страховок по ипотечному кредиту отсутствуют, страховой выплаты не происходит и у гражданина остается обязанность выплачивать остаток долга.

По мнению регулятора, интересам потребителей гораздо больше бы отвечало полное прекращение долга во всех случаях, когда на предмет ипотеки обращено взыскание.