Российские биржевые индексы открыли торги ростом на 0,2%

Доллар подорожал на 6 копеек, до 63,02 рубля

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Утром во вторник российский рынок акций сохранил тенденцию к росту на фоне выросших мировых площадок и котировок нефти после новостей о возобновлении переговоров США и Китая о взаимной торговле.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2808,12 пункта (+0,2%), индекс РТС - 1404,82 пункта (+0,2%); цены основных "фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 1,2%.

Доллар подорожал на 6 копеек, до 63,02 рубля.

Подорожали рублевые акции "Газпрома" (+1,2%), "ФСК ЕЭС" (+0,7%), АФК "Система" (+0,6%), "Интер РАО" (+0,6%), "Магнитогорского металлургического комбината" (+0,5%), "НОВАТЭКа" (+0,4%), "Новолипецкого металлургического комбината" (+0,4%), "Сургутнефтегаза" (+0,3% и +0,5% "префы").

Просели бумаги "РусАла" (-0,7%), "АЛРОСА" (-0,4%), "Мечела" (-0,4%), "Яндекса" (-0,4%), Сбербанка (-0,3%).

Индексы в США в понедельник выросли на 0,4-1,1% на фоне позитивных сдвигов в торговых переговорах США и Китая, хотя к закрытию торгов индикаторы сократили подъем в связи с сигналами ослабления глобального экономического подъема.

Опубликованная 1 июля макростатистика указала на ослабление производственной активности в Китае, а индексы менеджеров закупок (PMI) в ряде стран оказались более низкими, чем ожидалось.

В промышленном секторе США, однако, активность продолжает расти, и ее темпы в июне замедлились менее существенно, чем ожидалось, показали опубликованные в понедельник данные Института управления поставками (ISM).

Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) опустился с 52,1 пункта до 51,7 пункта - минимума с октября 2016 года, тогда как эксперты прогнозировали более существенно падение - до 51,3 пункта.

Во вторник в Азии динамика индексов смешанная (японский Nikkei 225 прибавил 0,1%, китайский Shanghai Composite просел на 0,1%), слабо "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,05%) в ожидании деталей возобновившихся торговых переговоров США и Китая.

Гонконгский рынок, не работавший в понедельник из-за праздника, показал уверенный подъем, отыгрывая новость от торговом перемирии Вашингтона и Пекина, которую остальные рынки отыграли накануне.

Трамп сообщил в понедельник, что переговоры с КНР уже возобновились, отметив, что условия любой сделки "должны быть лучше для нас, чем для них". Эксперты Morgan Stanley ранее высказывали мнение, что торгового перемирия между США и Китаем недостаточно, чтобы устранить неопределенность вокруг торговой политики, которая негативно сказывается на перспективах глобального экономического роста.

В центре внимания трейдеров вновь оказался торговый конфликт США и Евросоюза: Штаты сообщили в понедельник о расширении списка европейских товаров, которых может коснуться повышение пошлин, если ЕС не примет меры для устранения претензий США, касающихся субсидирования европейскими властями концерна Airbus.

Нефть утром во вторник вернулась к росту после локальной коррекции. Котировки поддерживает решение продлить сделку ОПЕК+ о снижении добычи нефти еще на девять месяцев, а также сохраняющаяся геополитическая напряженность на Ближнем Востоке.

Утром баррель Brent стоил на $0,4 дороже цены на момент закрытия российских торгов в понедельник. К 10:01 по московскому времени сентябрьские фьючерсы на Brent торговались в Лондоне на уровне $65,3 за баррель (+0,4% и +0,5% в понедельник), августовские фьючерсы на WTI в Нью-Йорке - у $59,25 за баррель (+0,3% и +1,1% накануне).

Мнения экспертов

Как отмечает руководитель аналитического отдела ИК "Инстант Инвест" Александр Тимофеев, несмотря на возросший интерес к риску и сообщения о том, что ОПЕК+ продлит сделку не на шесть, а на девять месяцев, нефтяные фьючерсы привлекают распродажи на росте. Отчасти на это повлияло беспокойство по поводу мирового спроса, которое усилилось после выхода удручающих показателей деловой активности в ключевых странах. Тем не менее, в среднесрочной перспективе меры со стороны картеля и его союзников способны поддержать рынок перед лицом роста активности на сланцевых месторождениях США.

Во вторник эйфория мировых инвесторов угасает - на смену оптимизму в отношении переговоров США и КНР приходят сомнения в скором заключении сделки и волнения по поводу состояния мировой экономики. В ходе недавнего выступления китайский премьер указал на растущие риски для глобальной экономики и замедление мировой торговли. Учитывая ухудшение внешнего фона, а также отсутствие внятных позитивных сигналов с рынка нефти, российские индексы, которые явно перекуплены, могут перейти к умеренной коррекции.

По словам аналитика ИК "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, вопросы о будущем мировой торговли остаются, так как Китай не единственное направление торговых споров США. The Wall Street Journal узнала, что в ближайшее время США могут повысить пошлины на отдельные европейские товары, а также вернуться к вопросу наказания Европы за субсидии для Airbus.

Оптимизм в Азии во вторник уже не такой сильный. Участники соглашения ОПЕК+ по сокращению добычи согласились продлить действие своих договоренностей еще на 9 месяцев, но это событие давно ожидалось рынком, поэтому влияние на котировки нефти не столь существенно. Между тем слабость производственных индексов в большинстве развитых стран говорит о том, что замедление глобальной экономики стало реальностью и это может повлиять на объем потребления нефти. Кроме того, добыча в США пока продолжает расти, хотя в июне наблюдалась тенденция к сокращению производства. Сделка ОПЕК+ выполнялась в июне в объеме 163% во многом благодаря ограничениям, которые были наложены на Иран и Венесуэлу. В РФ добыча также оказалась ниже допустимого в рамках соглашения, что объясняется ограничениями в связи с загрязнением нефтепровода "Дружба". Дальнейшие перспективы повышения котировок будут сдерживаться опасениями по поводу замедления мировой экономики, хотя американско-китайское торговое перемирие пока позволяет избежать худшего сценария.

Нефть пока торгуется в "плюсе", но после официального объявления о продлении сделки ОПЕК+ на рынке инвесторы вновь вернутся к опасениям по поводу спада потребления. На этом фоне отечественный рынок акций может скорректироваться вниз, считает аналитик.

Аналитик Промсвязьбанка Роман Антонов также отмечает, что если в отношениях США с Китаем наметилось некоторое снижение напряжения, то этого нельзя сказать о ЕС. Торговое представительство США накануне опубликовало дополнительный список европейских товаров на сумму $4 млрд, которые могут быть обложены тарифами. Как известно, США и Евросоюз долгое время находятся в состоянии конфликта, связанного с государственными субсидиями в авиастроительной отрасли, в частности, это касается Airbus. В апреле текущего года американские власти уже подготовили ограничения в размере $21 млрд. Публичные же слушания по этому вопросу должны состояться 5 августа. Возможное ухудшение взаимоотношений между США и Евросоюзом несет за собой негативное влияние на фондовые рынки и несколько снижает оптимизм после саммита G20.