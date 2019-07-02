Россиян предупредили о подорожании мяса на 10%

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Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Цены на говядину, свинину и мясо птицы в России могут вырасти как минимум на 10%. Это может произойти из-за подорожания пищевых добавок, которыми обогащают корм животных, сообщает газета "Известия" со ссылкой на Национальную кормовую ассоциацию.

В 2004 году вышло постановление правительства о перечне товаров, облагаемых налогом по льготной ставке. Однако из-за разночтений в трактовке документа размер НДС на импортные кормовые добавки - аминокислоты, жиры, ферменты - оказался меньше, чем ожидалось. Импортеры платили за эти добавки НДС 10%.

В декабре 2018 года кабмин принял поправки, в которых было указано, что кормовые добавки входят в льготную категорию, и эти поправки вступили в силу 1 апреля 2019 года. Между тем осталась неясной ситуация с продукцией, ввезенной до этого периода.

Сейчас в Минфине задумались о том, чтобы доначислить импортерам около 4-7 млрд рублей в виде налогов за прошедшие три года. Такая сумма объясняется тем, что д о 1 января 2019 года ставка налога на добавленную стоимость составляла 18%, а с 1 января - 20%. Таким образом, импортеры, перечислившие льготные 10%, должны добавить еще 8–10%.

Минсельхоз возражает, полагая, что дополнительная нагрузка приведет к росту стоимости конечной продукции.

Бизнес-сообщество считает, что ставка НДС в 10% должна применяться как к кормовым добавкам, ввезенным после 1 апреля 2019 года, так и задекларированным до этой даты.

Представитель Национального кормового союза отметил, что в РФ импортируют до 90% добавок. Их смешивают с зерном и отрубями, составляя кормовые смеси. Доначисление налога может обрушить рынок. Часть компаний просто прекратит работать, а остальные поднимут цены на комбикорма на 5–7%, несмотря на то, что в последние годы они подорожали минимум на 15%.