Поиск

ФАС изучит ситуацию на рынке мяса в связи с возможным ростом цен

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) намерена изучить ситуацию на российском рынке мяса в связи с возможным ростом цен на корма и в результате на мясную продукцию.

"У ФАС есть причина для того, чтобы исследовать эту тему, потому что так сразу сказать, есть у нас волнения или нет на эту тему, я не могу", - сказл журналистам замруководителя службы Андрей Цыганов.

По его словам, "если рост цен на корма обусловлен объективными обстоятельствами, то это одна история" "Если это не так, значит, будем внимательно смотреть", - сказал он.

Как сообщила во вторник газета "Известия", в Национальной кормовой ассоциации предупредили, что цены на некоторые сорта мяса в России могут подняться не менее чем на 10% в связи с ростом цен на необходимые животным кормовые добавки.

Корма, в свою очередь, могут подорожать потому, что Минфин требует от импортеров доплатить налог на добавленную стоимость (НДС) на ввезенные за последние три года кормовые добавки. По предварительным оценкам, сумма доначислений составит 4-7 млрд рублей.

Проблема, касающаяся размера НДС на импортные кормовые добавки, возникла в связи с неоднозначным толкованием постановления правительства от 2004 года. В рамках этого постановления импортеры ввозили добавки, уплачивая НДС по льготной ставке в 10%. Однако поправки, четко относящие кормовые добавки к льготной категории, вступили в силу только 1 апреля 2019 года.

В свою очередь в Минфине не согласились с представленной информацией и заявили, что, согласно документам Верховного суда, ставку 10% к кормовым добавкам применять неправомерно.

ФАС

Новости по теме

Новости

Страны не-ОПЕК присоединились к продлению сделки по ограничению добычи нефти

Страны не-ОПЕК присоединились к продлению сделки по ограничению добычи нефти

Московское метро сообщило о сбое с автоматами по продаже билетов

"НОВАТЭК" допустил, что Mitsui и JOGMEG найдут партнера для покупки доли в "Арктик СПГ 2"

Россиян предупредили о подорожании мяса на 10%

Россиян предупредили о подорожании мяса на 10%

В турецком порту взорвался итальянский танкер

Сменился генеральный директор "Транснефть-Дружбы"

Минтранс обещал урегулировать разногласия с Чехией в самые сжатые сроки

Минтранс обещал урегулировать разногласия с Чехией в самые сжатые сроки

Источник сообщил об отказе Czech Airlines в постоянном допуске к транссибирским перелетам

Moody's отозвало рейтинги банка "Восточный"

Запрет полетов в Чехию стал ответом Праги на предложения Москвы по транссибирским маршрутам

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');