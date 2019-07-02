ФАС изучит ситуацию на рынке мяса в связи с возможным ростом цен

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) намерена изучить ситуацию на российском рынке мяса в связи с возможным ростом цен на корма и в результате на мясную продукцию.

"У ФАС есть причина для того, чтобы исследовать эту тему, потому что так сразу сказать, есть у нас волнения или нет на эту тему, я не могу", - сказл журналистам замруководителя службы Андрей Цыганов.

По его словам, "если рост цен на корма обусловлен объективными обстоятельствами, то это одна история" "Если это не так, значит, будем внимательно смотреть", - сказал он.

Как сообщила во вторник газета "Известия", в Национальной кормовой ассоциации предупредили, что цены на некоторые сорта мяса в России могут подняться не менее чем на 10% в связи с ростом цен на необходимые животным кормовые добавки.

Корма, в свою очередь, могут подорожать потому, что Минфин требует от импортеров доплатить налог на добавленную стоимость (НДС) на ввезенные за последние три года кормовые добавки. По предварительным оценкам, сумма доначислений составит 4-7 млрд рублей.

Проблема, касающаяся размера НДС на импортные кормовые добавки, возникла в связи с неоднозначным толкованием постановления правительства от 2004 года. В рамках этого постановления импортеры ввозили добавки, уплачивая НДС по льготной ставке в 10%. Однако поправки, четко относящие кормовые добавки к льготной категории, вступили в силу только 1 апреля 2019 года.

В свою очередь в Минфине не согласились с представленной информацией и заявили, что, согласно документам Верховного суда, ставку 10% к кормовым добавкам применять неправомерно.