Путин поручил Медведеву обеспечить рассмотрение жалоб бюджетников на низкие зарплаты

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин поручил премьер-министру Дмитрию Медведеву обеспечить быстрое рассмотрение жалоб бюджетников на то, что их зарплаты не соответствуют требуемым соотношениям к средней зарплаты по региону. Об этом говорится в перечне поручений, сформулированных по итогам "прямой линии" с населением 20 июня.

Речь идет о жалобах, которые поступают от граждан на "горячую линию". Медведеву также поручено устранить выявленные нарушения в срок до 1 декабря 2019 года.

Также Путин поручил Медведеву и генпрокурору Юрию Чайке совместно принять меры по устранению нарушений с выплатой зарплат бюджетникам. Ближайшего отчета от них он ждет к 1 октября, дальше им предстоит докладывать о проведенной работе раз в полгода.

Министру здравоохранения Веронике Скворцовой президент поручил проверить зарплаты в службе скорой помощи до 15 августа.

На прямой линии Путину много жаловались на низкие зарплаты, он отвечал, что с каждым случаем нужно разбираться индивидуально.