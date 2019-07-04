ЦБ ужесточит резервирование кредитов на сделки по слиянию и поглощению

Такие ссуды банки обязаны будут относить к третьей категории качества, с расчетным резервом 21%

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Банк России до конца 2019 года ужесточит резервирование кредитов, выданных на сделки по слиянию и поглощению (M&A), заявила на Международном финансовом конгрессе председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

Представители регулятора ранее не раз говорили, что хотели бы лишить банки стимулов финансировать такие сделки. В конце 2017 года ЦБ опубликовал проект поправок, которые запретили бы банкам перемещать в более высокую, чем третья категория качества, кредиты, использованные заемщиками прямо или косвенно на вложения в уставные капиталы других юрлиц (то есть сделки M&A).

В мае 2018 года ЦБ эти поправки доработал. В них сохранился пункт об отнесении кредитов на M&A не выше, чем в третью категорию качества. Попадание кредита в эту категорию означает, что он признан сомнительным и под него должен создаваться резерв в размере от 21% до 50%.

Предложенные изменения до сих пор в силу не вступили.

"Мы еще год назад говорили о том, что нас эта тенденция тревожит, но банки просили нас повременить с введением регуляторных мер, направленных на ограничение кредитования сделок слияний и поглощений", - отметила Набиуллина 4 июля. По ее словам, ЦБ уступил и дал банкам время подготовиться. "Но, конечно, без прямого регуляторного давления с нашей стороны эта тенденция не поменяется. Поэтому далее откладывать введение этих мер мы не намерены", - предупредила она.

ЦБ, как и обещал, до конца текущего года ужесточит резервирование по кредитам на сделки M&A. Такие ссуды банки обязаны будут относить к третьей категории качества, с расчетным резервом 21%, при наличии обеспечения он может быть снижен только до 10%. Перевод ссуд во вторую категорию качества будет возможен, если заемщик показывает хороший финансовый результат, но резерв все равно не будет ниже 5%, заявила глава ЦБ. Регулятор установит недлинный ряд исключений, смягчающих это правило: вложения в уставные капиталы предприятий в рамках федеральных целевых программ, в стратегические предприятия, ниже резерв при наличии госгарантий.