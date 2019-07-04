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Правительство одобрило введение электронных трудовых книжек

На них переведут всех работников, которые не напишут заявления о сохранении бумажных книжек

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Правительство одобрило пакет поправок о введении электронных трудовых книжек и переходе на электронный документооборот в сфере труда, сообщила пресс-служба кабмина. Скоро эти законопроекты внесут в Госдуму.

В течение 2020 года те, кто захочет сохранить бумажную трудовую книжку, должны будут написать соответствующее заявление, объяснил глава Минтруда Максим Топилин. Если такого заявления не будет, работника переведут на электронную трудовую книжку, а бумажную перестанут заполнять и в отделе кадров ему могут ее передать "на память".

Предполагается, что перемены затронут 60 млн россиян и 8,5 миллиона организаций.

После принятия всех поправок, в Трудовом кодексе появится положение об электронном учете сведений о трудовой деятельности. Для работодателей будет введена обязанность отправлять сведения о работе подчиненных в Пенсионный фонд России в электронном виде. кроме того, в КоАП будет введена ответственность для работодателя за нарушения при предоставлении ПФР данных о трудовой деятельности работников.

По мнению премьер-министра Дмитрия Медведева, переход на электронный документооборот сэкономит сотни миллионов рублей работодателям за счет отказа от бумажных трудовых книжек, а работникам упростит восстановление трудовой книжки в случае их утраты. В Минтруда считают, что принятие поправок и их исполнение не потребуют дополнительных затрат из бюджета.

Минтруда трудовая книжка Максим Топилин правительство

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