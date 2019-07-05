Поиск

Британский суд заморозил $145 млн дивидендов Nord Stream при их выплате "Газпрому"

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Коммерческий суд Высокого суда Англии и Уэльса в рамках иска НАК "Нафтогаз Украины" обязал "Газпром" в случае получения дивидендов от Nord Stream внести $145 млн с принадлежащей ему суммы на счет суда в качестве гарантии выполнения требований суда. Об этом говорится в пресс-релизе НАК в пятницу.

Согласно ему, соответствующее решение суд принял 11 июня 2019 года, учитывая продление сроков рассмотрения апелляции на решение Стокгольмского арбитража в Швеции и возможные дополнительные проценты по долгу, которые "Газпрому" придется заплатить "Нафтогазу".

Кроме того, Английский коммерческий суд обязал "Газпром" при принятии новых решений акционерами Nord Stream о выплате дивидендов получать согласие "Нафтогаза" или согласование суда для получения таких средств, отмечается в пресс-релизе украинской компании.

"Нафтогаз" напомнил, что в марте Английский коммерческий суд наложил на "Газпром" дополнительные обязательства по поводу не сокрытия и не вывода своих активов из юрисдикций в Англии и Нидерландах. Кроме того, суд обязал "Газпром" предоставить денежное обеспечение в объеме $200 млн на счет суда или эскроу-счет одного из лондонских банков в качестве гарантии выполнения требований суда.

Согласно решению британского коммерческого суда, принудительное исполнение решения Стокгольмского арбитража в транзитном деле между "Нафтогазом" и "Газпромом" на территории Англии и Уэльса станет возможным после принятия решения Апелляционным судом округа Свеа.

Газпром Нафтогаз Великобритания

Новости

Топ-менеджеров "дочки" "Шереметьево" уволили из-за коллапса с багажом

Топ-менеджеров "дочки" "Шереметьево" уволили из-за коллапса с багажом

Смену руководства банка "Восточный" оспорили в суде

В мэрии Москвы объявили о строительстве высочайшего жилого дома Европы

В мэрии Москвы объявили о строительстве высочайшего жилого дома Европы

Суд Швеции подтвердил, что Литва не получит от "Газпрома" 1,5 млрд евро переплаты

Суд Швеции подтвердил, что Литва не получит от "Газпрома" 1,5 млрд евро переплаты

Минтруд оставит запрет для женщин на сто профессий

Минтруд оставит запрет для женщин на сто профессий
Российско-украинский газовый конфликт

Украина приготовилась к остановке транзита российского газа по окончании года

Украина приготовилась к остановке транзита российского газа по окончании года

Набиуллина заявила о достижении "структурного потолка" российской экономикой

Набиуллина заявила о достижении "структурного потолка" российской экономикой

Акции "Газпрома" подорожали до максимума с августа 2008 года

Счетная палата сообщила о взимании с россиян платы за бесплатное радио

Счетная палата сообщила о взимании с россиян платы за бесплатное радио

Путин подписал закон об освобождении от НДФЛ в рамках "ипотечных каникул"

Путин подписал закон об освобождении от НДФЛ в рамках "ипотечных каникул"
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');