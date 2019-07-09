Рынок акций РФ во вторник консолидировался в ожидании выступления главы ФРС США

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ во вторник провел торги в консолидационных настроениях на фоне просевших мировых фондовых площадок и подросшей нефти в преддверии выступления в среду главы Федрезерва США Джерома Пауэлла; откат сдерживался подросшими бумагами "Газпрома", а в аутсайдерах выступили акции ПАО "Группа ЛСР" и "ФосАгро" из-за отсечки дивидендов на бирже с учетом расчетов "Т+2".

По итогам торгов индекс МосБиржи подрос всего на 0,11 пункта и составил 2822,66 пункта, индекс РТС просел до 1394,86 пункта (-0,3%); цены основных "фишек" на Московской бирже изменились в пределах 1,4%.

Доллар подрос до 63,75 рубля (+0,06 рубля).

Подешевели акции "Аэрофлота" (-1,4%), "Мечела" (-1,3%), "АЛРОСА" (-1,3%), "РусГидро" (-1,2%), "Мосбиржи" (-1,1%), "Россетей" (-1,1%), "Татнефти" (-1%), "Распадской" (-0,9%), "РусАла" (-0,9%), "ФСК ЕЭС" (-0,9%), "Новолипецкого металлургического комбината" (-0,6%), "Магнитогорского металлургического комбината" (-0,6%), "Норникеля" (-0,5%).

Из-за отсечки дивидендов просели акции ПАО "Группа ЛСР" (-5,5%, до 746,4 рубля; дивиденды за 2018 год - 78 рублей на акцию), "ФосАгро" (-2,6%, до 2436 рублей; дивиденды за первый квартал 2019 года - 72 рубля на акцию).

Упали акции "ОГК-2" (-5,9%, до 0,5115 рубля) на новостях о планах продажи компанией собственных акций, выкупленных ранее у акционеров. Как сообщила "ОГК-2", совет директоров компании согласовал реализацию 4 млрд 295 млн 819 тыс. 438 обыкновенных акций по "средневзвешенной цене, рассчитываемой по сделкам, совершенным через организатора торговли на рынке ценных бумаг в течение одного торгового дня, на дату совершения сделки".

Одновременно совет "ОГК-2" согласовал приобретение 140 млн 229 тыс. 451 акций "Мосэнерго" (+2,7%), или 0,35% капитала генкомпании.

Обе компании входят в "Газпром энергохолдинг" (ГЭХ), который рассматривает обмен казначейскими пакетами между компаниями "ОГК-2" (3,889% уставного капитала) и "Мосэнерго" (0,35% уставного капитала). Данные сделки планируется совершить на условиях, которые определят советы директоров "Мосэнерго" и "ОГК-2", сообщил ГЭХ.

Кроме того, в настоящее время "Газпром энергохолдинг" прорабатывает вопрос определения условий реализации и продажи указанных ценных бумаг, что позволит увеличить долю акций "ОГК-2" и "Мосэнерго" в свободном обращении и повысить их ликвидность.

Подорожали во вторник акции ВТБ (+1,4%), "Сургутнефтегаза" (+1%), "НОВАТЭКа" (+1%), "Мобильных телесистем" (+0,9%), "Газпром нефти" (+0,8%, до 413,3 рубля), "Газпрома" (+0,7%, до 250,17 рубля), "Яндекса" (+0,5%), "Северстали" (+0,5%), "Роснефти" (+0,4%), "ЛУКОЙЛа" (+0,3%).

ИК "Ренессанс Капитал" повысила прогнозную стоимость акций "Газпрома" с 230 рублей до 360 рублей за штуку, а акций "Газпром нефти" - с 380 рублей до 440 рублей, сообщается в обзоре компании.

Во "втором эшелоне" на Московской бирже во вторник подешевели "префы" ПАО "Башинформсвязь" (-10,1%), бумаги ПАО "Институт стволовых клеток человека" (-4,6%), "ТГК-1" (-2,3%), АДР Qiwi (-1,9%).

Лидерами роста выступили акции ПАО "Владимирэнергосбыт" (+33,1%), ПАО "Ковровский механический завод" (+18%), ПАО "Центральный телеграф" (+6,1% и +9,9% "префы"), "префы" "Ленэнерго" (+2,8%), акции МГТС (+2,4%), "Казаньоргсинтеза" (+2,1%), "Кузбасской топливной компании" (+2,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 35,414 млрд рублей (из них 8,143 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома" и 6,404 млрд рублей - на обыкновенные акции Сбербанка ).

Зарубежные рынки

Во вторник в Азии преобладало снижение индексов за исключением подросшей Японии (японский Nikkei 225 прибавил 0,1%, китайский Shanghai Composite просел на 0,2%), "минусует" Европа (FTSE, CAC 40, DAX теряют 0,2-0,9%) и стабилизируется Америка (индекс S&P 500 теряет 0,1%, NASDAQ подрос на 0,2%).

Трейдеры по-прежнему прогнозируют, что ФРС уменьшит ставку на июльском заседании, однако ожидания ее снижения сразу на 0,5 процентного пункта (п.п.) резко упали.

В июне Федрезерв дал понять, что готов снизить ставку, чтобы поддержать экономический подъем в США в условиях торговых споров. Однако, по данным Минтруда США, число рабочих мест в американской экономике в июне увеличилось на 224 тысячи при прогнозах роста на 160-165 тысяч.

На этом фоне в центре внимания рынков - выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла в комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США. Пауэлл представит доклад о денежно-кредитной политике в комитете Конгресса в среду в 17:00 по московскому времени, а в четверг в это же время - в банковском комитете Сената.

Шансы на то, что США и Китай смогут достичь договоренностей в торговой сфере в ближайшем будущем, остаются низкими, поэтому эксперты возлагают надежды на Федрезерв, смягчение политики которого поддержало бы экономический рост.

Нефть к вечеру слабо "плюсует" после дневных попыток роста на сигналах усиления напряженности вокруг Ирана (цена Brent поднималась до $64,75 за баррель).

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 по московскому времени составила $64,26 за баррель (+0,2% и -0,2% в понедельник), августовская цена WTI - $57,82 за баррель (+0,3% и +0,3% накануне).

В минувшее воскресенье Иран официально объявил, что приступает к обогащению урана выше оговоренной в Совместном всеобъемлющем плане действий отметки в 3,67%. Ранее также стало известно, что британская BP развернула свой танкер British Heritage, направлявшийся в иранский порт Басра, из-за опасений его захвата Ираном в ответ на задержание Великобританией иранского танкера вблизи Гибралтара.