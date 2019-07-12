Рынок акций открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,1%

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов в пятницу сохранил коррекционные настроения после роста на неделе, негативом стали вернувшиеся опасения введения США новых антироссийских санкций, в то время как внешние площадки продолжают подавать позитивные сигналы на ожиданиях смягчения монетарной политики Федрезерва США; индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов потеряли по 0,1%, при этом в лидерах отката оказались бумаги "АЛРОСА" из-за отсечки на бирже дивидендов с учетом расчетов "Т+2".

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2786,91 пункта (-0,1%), индекс РТС - 1397,84 пункта (-0,1%); цены основных "фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 1,2%.

Доллар подрос до 62,94 рубля (+0,13 рубля).

Палата представителей США поддержала поправку к законопроекту об оборонном бюджете страны на 2020 год, которая предусматривает введение новых санкций по российскому суверенному долгу из-за предполагаемого вмешательства России в президентские выборы США в 2016 году. "Эта поправка предусматривает реальные серьезные санкции в отношении Российского государства, согласно которым ни один гражданин США не может совершать дополнительные сделки с российским суверенным долгом", - заявил один из авторов поправки демократ Брэд Шерман во время заседания, которое транслировал телеканал C-SPAN. Он также добавил, что поправка предусматривает механизм снятия этих санкций.

Палате представителей США на этой неделе еще предстоит одобрить сам проект оборонного бюджета, в который вошла поправка. Только после того, как он будет согласован обеими палатами Конгресса США, он отправится на подпись президенту США Дональду Трампу.

Подешевели рублевые акции "АЛРОСА" (-4,1%, до 79,15 рубля; дивиденды за II полугодие 2018 года - 4,11 рубля на акцию).

Также просели акции "Распадской" (-0,7%), ВТБ (-0,7%), "Интер РАО" (-0,5%), "Мосбиржи" (-0,4%), "Башнефти" (-0,3%), "Магнитогорского металлургического комбината" (-0,3%), АФК "Система" (-0,2%), "Северстали" (-0,2%), "Роснефти" (-0,2%), "НОВАТЭКа" (-0,2%), "ЛУКОЙЛа" (-0,1%).

Подросли бумаги "Россетей" (+0,7%), "ФСК ЕЭС" (+0,7%), "Яндекса" (+0,7%), "Газпром нефти" (+0,3%).

В США накануне индексы Dow Jones и S&P 500 обновили исторические максимумы, в то время как индикатор Nasdaq просел. Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл вновь подтвердил готовность ЦБ снизить базовую процентную ставку позднее в этом месяце, чтобы поддержать экономику в условиях ослабления глобального роста и неопределенности, связанной с торговыми спорами. Свое выступление в банковском комитете Сената США в четверг он начал с тех же подготовленных заявлений, которые озвучил днем ранее в комитете по финансовым услугам Палаты представителей, отметив ряд факторов, оказывающих давление на перспективы американской экономики.

Он повторил, что Федрезерв намерен "действовать должным образом для поддержки экономического подъема". Участники рынка расценили эти слова Пауэлла как подтверждение того, что ФРС снизит ставку на заседании 30-31 июля.

В пятницу в Азии преобладает позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 вырос на 0,2%, китайский Shanghai Composite прибавляет 0,5%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,1%).

Нефть утром в пятницу вернулась к росту после снижения накануне, вызванного прогнозами Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и новыми трудностями в торговых переговорах США и Китая; цена Brent находится на $0,1 ниже уровня, что отмечался при закрытии рынка акций РФ в четверг.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $67,01 за баррель (+0,7% и -0,7% в четверг), августовская цена WTI - $60,61 за баррель (+0,7% и -0,4% накануне).

В среду цены Brent и WTI поднимались до максимума с мая.

ОПЕК сохранила оценку роста спроса на нефть в 2019 году на 1,14 млн баррелей в сутки - до 99,87 млн б/с. В 2020 году, согласно первым оценкам, потребление нефти также увеличится на 1,14 млн б/с. Таким образом, спрос на нефть в мире превысит планку в 100 млн б/с и достигнет 101,01 млн б/с, говорится в отчете ОПЕК.

Президент США Дональд Трамп в четверг довольно жестко высказался о торговых отношениях с Китаем, отметив, что "Китай нас подводит", поскольку не покупает американскую сельхозпродукцию в тех объемах, которые были обещаны.

В пятницу рост цен на нефть могут поддержать новости о тропическом шторме "Барри" в Мексиканском заливе. По оценкам американских метеорологов, он может усилиться до урагана вечером в пятницу или в субботу утром по местному времени. В четверг в Мексиканском заливе были приостановлены 53% всех нефтедобывающих и 45% газодобывающих мощностей, свидетельствуют данные Бюро по вопросам безопасности и экологического контроля США.

Ведущий аналитик компании "Олма" Антон Старцев полагает, что в начале торгов в пятницу не исключено продолжение коррекции акций вниз. В то время как внешний фон в целом выглядит нейтральным, давление на рынок могут оказать сообщения об одобрении Палатой представителей Конгресса США поправок к проекту бюджета на 2020 год, предусматривающих санкции в отношении российского госдолга (окончательное принятие санкций потребует одобрения Сената и президента). На валютном рынке в начале торгов возможна консолидация доллара вблизи уровня 63 руб. - давление санкционных рисков на курс рубля компенсируется ослаблением доллара США к корзине мировых валют на фоне снижения доходности казначейских облигаций.

Как отмечает руководитель аналитического отдела ИК "Инстант Инвест" Александр Тимофеев, оптимизм от "мягких" заявлений главы ФРС довольно быстро развеялся, особенно после сильных данных по американской инфляции, которые, как и недавняя статистика по рынку труда, расходится с агрессивным снижением ставки. Теперь участники рынка еще больше сомневаются в том, что в конце этого месяца Центробанк снизит стоимость кредитования сразу на 0,5 процентного пункта. Базовый сценарий предполагает смягчение политики на 0,25 пункта, и даже свежие сильные отчеты вряд ли смогут переубедить регулятора, который уже подготовил рынки к смене курса монетарной политики.

Давление на нефть оказали Трамп и ОПЕК. Картель представил неутешительный прогноз на 2020 год, в котором ожидает профит предложения в районе 560 тыс. б/с, в основном из-за дальнейшего роста активности в США. А Трамп раскритиковал Китай, что тот не покупает агропромышленную продукцию США. На этом фоне не исключено, что в преддверии выходных покупатели не станут рисковать, а значит, в ходе пятничных торгов Brent вряд ли сможет показать устойчивый подъем.

Снижение рынка акций РФ в противовес внешнему оптимизму может говорить о том, что на российских перегретых площадках назревает полноценная коррекция, которая может получить развитие в ближайшие дни, если с мировой арены не поступят сверхпозитивные новости. Учитывая, что Трамп напомнил рынкам, что торговая война с Китаем продолжается, есть угроза некоторого ухудшения настроений инвесторов, особенно учитывая тот факт, что рынки уже практически отыграли ожидания снижения ставки ФРС, считает Тимофеев.

По словам аналитика Промсвязьбанка Михаила Поддубского, на глобальных рынках пока сохраняются умеренно-оптимистичные настроения, связанный с ожиданием скорого снижения ставок ФРС. До ближайшего заседания ФРС осталось 2,5 недели, и недавние комментарии главы регулятора Пауэлла укрепили уверенность инвесторов в предстоящем смягчении монетарной политики. На данный момент фьючерсы на ставку ФРС отражают 100%-ную вероятность ее снижения на июльском заседании, из них 18% - за снижение ставки сразу на 50 пунктов. Однако текущие условия не соответствуют снижению ставки сразу на 50 пунктов - макроэкономическая статистика пока не демонстрирует кардинального ухудшения (хотя посылает сигналы о замедлении темпов роста), а фондовые рынки и вовсе находятся на исторических максимумах. При этом риторика регулятора свидетельствует о готовности снижать ставку уже на ближайшем заседании, и для рынка ключевым вопросом, похоже, становится не сроки первого снижения ставок, а ожидаемый размер цикла снижения (те же фьючерсы на ставку оценивают вероятность второго снижения в сентябре в 60%).

Из негативных для рынка акций РФ новостей эксперт также отметил, что Палата Представителей США одобрила поправку к проекту оборонного бюджета на следующий год, предусматривающую ограничения на действия американских лиц с российским госдолгом. При этом стабильность рынка ОФЗ и рубля говорит о том, что вряд ли причиной снижения рынка акций стал этот фактор. В пятницу в базовом сценарии ожидается консолидация индекса МосБиржи в верхней половине диапазона 2750-2800 пунктов, считает Поддубский.