"Трансмашхолдинг" задумался о покупке производителя "Градов" и "Смерчей"

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - ЗАО "Трансмашхолдинг" (ТМХ) проводит due diligence ПАО "Мотовилихинские заводы", одного из крупнейших в стране производителей артиллерийских систем. ТМХ намерен решить вопрос о возможной покупке предприятия у госкорпорации "Ростех". Сейчас оно находится в процедуре конкурсного производства. Об этом пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

По данным газеты, исходно крупнейшим кредитором "Мотовилихи" был банк "Россия", которому предприятие задолжало около 7,6 млрд рублей. Осенью 2018 года "РТ-Капитал" (структура госкорпорации "Ростех") по договору цессии получил права на этот долг, в результате данная структура "Ростеха" получила контроль над банкротством предприятия, большинство голосов на собрании кредиторов общества, а в комитет кредиторов вошли только ее представители.

Теперь, по данным издания, контролирующий задолженность "Мотовилихи" "Ростех" планирует выйти из состава кредиторов, перепродав новому инвестору долги оборонного завода.

"Сейчас объем кредиторской задолженности "Мотовилихинских заводов" на дочерней компании "Ростеха" "РТ-Капитал" составляет 17 млрд рублей. Одновременно "Ростех" может продать и свои около 50% акций "Мотовилихинских заводов", - пишет газета.

Продажа предприятия, по информации "Коммерсанта", готовится "в рамках договоренностей госкорпорации и ТМХ, согласно которым ряд оборонных активов переходит в частные руки".

Источники газеты сообщают, что в июне менеджеры ТМХ посетили "Мотовилиху" не менее двух раз. В частности, управленцы среднего звена, технологи и энергетики ТМХ изучали техсостояние имущественного комплекса "Мотовилихинских заводов".

В ТМХ газете подтвердили, что в июне сотрудники компании были на пермском предприятии, при этом в "Мотовилихинских заводах" и в "Ростехе" комментарии на этот счет не дают.

"Интерфаксу" в пресс-службе "Мотовилихинских заводов" отказались комментировать эту информацию.

Как сообщалось, в конце 2014 года "Мотовилихинские заводы" оказались в предбанкротном состоянии. Руководство компании заявило о запуске программы финансового оздоровления, которая включала мероприятия по сокращению издержек и реструктуризацию кредитной задолженности.

Арбитражный суд Пермского края в августе 2017 года ввел процедуру наблюдения в отношении ПАО сроком на 6 месяцев по заявлению АО "ВНИИ "Сигнал" (входит в холдинг "Ростеха" "Высокоточные комплексы"), просроченная задолженность перед которым составляла 32,1 млн рублей.

Процедура конкурсного производства была введена судом 26 марта 2018 года, в дальнейшем была продлена до 9 августа 2019 года.

В конце марта 2018 года "Московская биржа" приостановила торги акциями банкротящегося завода. В апреле 791 сотруднику были направлены уведомления о возможном увольнении. В целом в группе предприятий "Мотовилихинские заводы" работают порядка 6 тыс. человек.

Согласно списку аффилированных лиц на конец июня 2019 года, владельцем 39,9997% уставного капитала ПАО "Мотовилихинские заводы" является ГК "Ростех".

Продукция предприятия

"Мотовилихинские заводы" являются разработчиком и единственным в России производителем боевой и транспортно-заряжающей машин из состава реактивных систем залпового огня типа "Град", "Смерч" и их модифицированных версий "Торнадо-Г", "Торнадо-С", выпускают полевые артиллерийские орудия "Нона-К", "Мста-Б", минометы "Нона-М1", самоходные артиллерийские орудия "Нона-СВК", "Вена" и другие артсистемы.

В настоящее время гражданское и военное производство сосредоточено в дочерних обществах. Исполнение гособоронзаказа осуществляет ЗАО "Специальное конструкторское бюро", выпуском гражданской продукции занимается ООО "Мотовилиха - гражданское машиностроение".

"Мотовилихинские заводы" в 2018 году получили 3,318 млрд рублей чистого убытка по РСБУ, что в 3 раза меньше по сравнению с 2017 годом.

"Трансмашхолдинг" - крупнейший в РФ производитель подвижного состава для рельсового транспорта. Предприятия группы расположены в Санкт-Петербурге, Брянске, Пензе, Твери, Московской, Ростовской и Саратовской областях, а также на Украине и в Казахстане. Сервисный блок представлен группой "Локомотивные технологии". В компании 79,4% - у структур бизнесменов Искандара Махмудова, Андрея Бокарева, а также члена совета директоров группы Дмитрия Комиссарова и генерального директора холдинга Кирилла Липы. Двое последних являются контролирующими акционерами. 20% ТМХ принадлежит Alstom.