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Western Union ограничила переводы из России за рубеж

Western Union ограничила переводы из России за рубеж
Фото: Zuma\TASS

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Платежная система Western Union с 22 июля ограничила объем переводов из России в большинство стран суммой в 600 тысяч рублей на одного отправителя в месяц, говорится в сообщении на сайте компании.

При определении предельной суммы учитываются все совершенные переводы вне зависимости от валюты или способа отправления. Для учета лимита переводы в долларах пересчитываются в российские рубли по курсу Western Union.

При этом без изменений остаются лимиты для переводов в Казахстан, Киргизию, Китай и Вьетнам. С 16 апреля для этих стран действует ограничение в 100 тысяч рублей в месяц на отправителя.

Western Union

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