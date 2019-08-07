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Рынок акций РФ в среду вновь снизился на опасениях в мире за экономику

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в среду вновь просел вслед за развернувшимися вниз мировыми площадками и нефтью на опасениях замедления мировой экономики после снижения ставок тремя центробанками и очередной критики президентом США Дональдом Трампом монетарной политики Федрезерва; акции "Полюса" обновили максимумы, подросли бумаги "Газпрома" на новостях о возможной продаже осенью квазиказначейского пакета бумаг концерна нерезидентам.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2674,98 пункта (-0,3%), индекс РТС - 1284,91 пункта (-0,7%, днем индекс превышал 1306 пунктов); цены основных рублевых "фишек" на Московской бирже снизились в пределах 1,8%.

Доллар вырос до 65,59 рубля (+0,31 рубля), хотя днем курс опускался до 64,95 руб.

Подешевели акции ВТБ (-1,8%), "Магнита" (-1,7%), Сбербанка (-1,7%), "Татнефти" (-1,7%), "Мечела" (-1,6%), "Магнитогорского металлургического комбината" (-1,6%), "Роснефти" (-1,3%), "Интер РАО" (-0,9%), "Распадской" (-0,6%).

Подорожали акции ПАО "Полюс" (+2,3%, до 6944 рублей; максимум дня и новый пик - 6979,5 рубля), "Норникеля" (+1,5%), "Россетей" (+0,8%), "ФСК ЕЭС" (+0,7%), "Яндекса" (+0,7%), АФК "Система" (+0,6%), "Аэрофлота" (+0,6%), "Мосбиржи" (+0,5%), "Газпрома" (+0,4%).

Акции "Газпрома" поднимались более чем на 2% после сообщения агентства Bloomberg со ссылкой на двух источников, знакомых с планами "Газпрома", что концерн думает о возможности уже этой осенью продать оставшиеся у его "дочек" квазиказначейские акции, стоимость которых составляет более $3 млрд.

Сделка может последовать за неожиданной продажей в прошлом месяце 2,9% акций компании за $2,2 млрд. Тот пакет, сделка по которому была организована Газпромбанком и прошла с дисконтом в $100-120 млн к рыночной цене, был продан небольшой группе российских инвесторов, включая компанию, связанную с миллиардером Аркадием Ротенбергом, давним подрядчиком "Газпрома" и другом президента РФ Владимира Путина, сообщили три источника, знакомых со сделкой.

Иностранные инвесторы были исключены из участия в сделке в прошлом месяце, но в ходе новой продажи могут получить разрешение купить часть бумаг через локальных брокеров, сказали два источника. Сейчас дочерние структуры владеют 3,7% акций "Газпрома".

Во "втором эшелоне" на Московской бирже лидерами отката стали акции ПАО "Тантал" (-4,8%), ПАО "Институт стволовых клеток человека" (-2,9%), "Энел Россия" (-2,3%), "Трансконтейнер" (-2,3%), "Группы компаний ПИК" (-2,2%), ПАО "Европейская электротехника" (-2,1%).

Выросли акции ПАО "Астраханьэнергосбыт" (+13,3%), "МРСК Северного Кавказа" (+7,9%), АО "Лензолото" (+6,2%), "М.Видео" (+4,9%), Polymetal (+3,4%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 49,041 млрд рублей (из них 11,373 млрд рублей пришлось на "Газпром" и 11,134 млрд рублей - на обыкновенные акции Сбербанка).

Зарубежные рынки

В США индексы накануне выросли после падения на протяжении шести дней подряд на фоне нового витка напряженности в торговых отношениях США и Китая. Инвесторов, в частности, воодушевили действия Народного банка Китая по стабилизации курса юаня.

Экономический советник Белого дома Ларри Кадлоу во вторник заявил, что президент США Дональд Трамп по-прежнему хочет заключить торговое соглашение, и Вашингтон готовится к приезду китайской делегации в сентябре. "Правда в том, что мы хотели бы договориться", - сказал он, добавив, что ситуация с пошлинами в отношении Китая может измениться.

Между тем, в среду в Азии преобладала негативная динамика индексов (японский Nikkei 225 и китайский Shanghai Composite просели на 0,3%) на фоне укрепления иены к доллару, что негативно сказывается на доходах японских экспортеров.

Фондовая Европа к вечеру подросла (FTSE, DAX, CAC 40 прибавили 0,3-0,7%), но возобновилось падение в США (индекс S&P 500 теряет на 1%) на сохраняющихся опасениях замедления роста мировой экономики, которые усилились после решений трех центробанков мира снизить базовые процентные ставки (ЦБ Новой Зеландии, Индии, Таиланда).

Президент Трамп в очередной раз раскритиковал ФРС, написав в "Твиттере", что Федрезерв слишком горд, чтобы признать собственную ошибку в быстрых действиях и сильном ужесточении политики. Трамп подчеркнул, что регулятор должен снижать ставки немедленно, сильнее и быстрее.

Нефть Brent рухнула ниже $57 за баррель и укрепилась в "медвежьем" рынке, поскольку снижение котировок с пикового значения, достигнутого в конце апреля, превысило 20%. Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 по московскому времени составила $56,37 за баррель (-4,4% и -1,5% накануне), сентябрьская цена WTI - $50,81 за баррель (-5,3% и -1,1% во вторник).

Вышедшие вечером в среду данные Минэнерго США о запасах сырья неожиданно показали рост резервов нефти на 2,4 млн баррелей, при прогнозах снижения на 2,7-3,8 млн баррелей, что также стало фактором давления на котировки (к тому же, запасы бензина выросли на 4,44 млн баррелей при прогнозах сокращения на 1,25 млн баррелей). Добыча нефти в США выросла на 100 тысяч баррелей в сутки, до 12,3 млн б/с.

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