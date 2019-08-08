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Рынок акций РФ в четверг вырос во главе с "Аэрофлотом" и "Норникелем"

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в четверг вырос на фоне коррекционного отскока мировых фондовых площадок и нефти после падения, индекс РТС превысил 1300 пунктов, а индекс МосБиржи не смог удержаться выше 2700 пунктов из-за укрепления рубля; лидерами роста выступили бумаги "Аэрофлота" и обновившие исторический максимум на закрытие торгов бумаги "Норникеля", превысившие рубеж 15 тыс. рублей за штуку за счет ралли никеля.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2696,69 пункта (+0,8%, максимум дня - 2707,52 пункта), индекс РТС - 1303,8 пункта (+1,5%); цены основных "фишек" на Московской бирже выросли в пределах 3,4%.

Доллар просел до 65,16 рубля (-0,17 рубля).

Подорожали акции "Аэрофлота" (+3,4%, до 108,88 рубля), "Норникеля" (+2,6%, до 15,084 тыс. руб.), "Интер РАО" (+2,2%), "Газпрома" (+1,6%), "РусАла" (+1,5%), "Татнефти" (+1,5%), "Магнита" (+1,4%), "ЛУКОЙЛа" (+1,1%), "Магнитогорского металлургического комбината" (+1%), "НОВАТЭКа" (+1%), Сбербанка (+0,8%), АФК "Система" (+0,5%).

Помимо "Норникеля", подскочили малоликвидные акции ПАО "Южуралникель" (+16,1%) на фоне роста фьючерсов на никель в Лондоне на 8,3%. На азиатской сессии цена никеля взлетала почти на 13% на усилении опасений, что Индонезия может ввести запрет на экспорт никелевой руды в более ранние сроки (сейчас срок назначен на январь 2022 года).

Акции "Газпром нефти" завершили день без изменений, хотя утром бумаги росли после выхода неплохого отчета по МСФО: чистая прибыль во II квартале 2019 года выросла на 10,6% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года - до 107,145 млрд рублей. Ранее инвесткомпании и банки, опрошенные "Интерфаксом", прогнозировали прибыль во втором квартале в 106,2 млрд рублей. Чистая прибыль "Газпром нефти" за I полугодие составила 215 млрд рублей, увеличившись на 29,2% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Упали акции "АЛРОСА" (-2,2%, до 75,5 руб. - минимум с ноября 2017 года) на фоне слабого отчета за полугодие по РСБУ: чистая прибыль упала более чем на 30% (до 36,3 млрд рублей), а выручка сократилась на 29% (до 89,15 млрд рублей). Падение выручки компания объясняет общим ухудшением конъюнктуры на мировом алмазно-бриллиантовом рынке, где наблюдаются "существенные кризисные явления".

Также просели акции "Распадской" (-1%), "Россетей" (-0,7%), "Яндекса" (-0,6%), "ФСК ЕЭС" (-0,4%) и скорректировались после недавнего ралли акции ПАО "Полюс" (-0,7%).

Капитализация ПАО "Полюс" в результате подъема последних дней на фоне ралли золота достигла 921,24 млрд рублей, выведя компанию на второе место по рыночной стоимости в секторе металлургов после "Норникеля" (2,387 трлн рублей); позади остались "Новолипецкий металлургический комбинат" (866,5 млрд рублей) и "Северсталь" (828,67 млрд рублей).

Давление на бумаги ВТБ в четверг оказал отчет банка за первое полугодие по МСФО: чистая прибыль сократилась на 23% в годовом выражении, до 76,8 млрд рублей. Во втором квартале текущего года чистая прибыль группы ВТБ составила 30,3 млрд рублей, что на 31,6% ниже результата за аналогичный период 2018 года (44,3 млрд рублей).

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