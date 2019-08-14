Рынок акций открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,1-0,2%

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов в среду сохранил позитивный импульс на фоне улучшения внешней конъюнктуры благодаря возникшей паузе в торговой войне США и Китая, индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,1-0,2%; при этом лидерами роста выступают бумаги "Интер РАО" после выхода неплохого отчета за полугодие по МСФО.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2683,02 пункта (+0,1%), индекс РТС - 1300,91 пункта (+0,2%); цены основных "фишек" на Московской бирже выросли в пределах 1%.

Доллар подрос до 65,06 рубля (+0,13 рубля).

Подорожали акции "Интер РАО" (+1%), "Ростелекома" (+0,5%), "ФСК ЕЭС" (+0,5%), "Татнефти" (+0,3%), "Аэрофлота" (+0,3%), "Магнитогорского металлургического комбината" (+0,3%), "Северстали" (+0,3%), АФК "Система" (+0,3%).

Чистая прибыль ПАО "Интер РАО" по МСФО в I полугодии 2019 г. выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 25,2% (до 47,9 млрд руб.), EBITDA увеличилась на 32% (до 78,1 млрд руб.), выручка повысилась на 13% (до 520,5 млрд руб.).

Просели бумаги ПАО "Полюс" (-0,8%), "Сургутнефтегаза" (-0,5%), "РусАла" (-0,5%), "ЛУКОЙЛа" (-0,4%), "НОВАТЭКа" (-0,3%).

Зарубежные рынки

В США фондовые индексы во вторник выросли на 1,4-2% на фоне известий, что власти США приняли решение отложить введение 10%-ной пошлины на определенный список товаров, импортируемых из Китая, до 15 декабря. Как сообщило Торговое представительство США, на остальные товары пошлина будет введена с 1 сентября, как и сообщалось ранее. В списке товаров, введение пошлин на которые будет отложено, оказались такие товары, как сотовые телефоны, ноутбуки, видеоприставки, мониторы, некоторые игрушки и отдельные предметы одежды и обуви.

Некоторая продукция была исключена из списка товаров, на которые будет вводиться пошлина, по соображениям национальной безопасности, а также ввиду других факторов, таких, как их важность для здравоохранения и безопасности.

Как сообщалось, 1 августа президент США Дональд Трамп объявил о намерении ввести пошлину в размере 10% на импортируемые Штатами китайские товары общим объемом $300 млрд в год из-за отсутствия прогресса в переговорах по торговому соглашению между двумя странами.

Во вторник стало известно, что торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и министр финансов Стивен Мнучин провели телефонные переговоры с вице-премьером КНР Лю Хэ и договорились созвониться снова через две недели.

Решение Штатов отложить введение пошлины коснется товаров общей стоимостью $152 млрд, пишет MarketWatch. Среди компаний, которые окажутся в выигрыше, - Apple, которая в сентябре представит новые модели iPhone. Акции компании подскочили в цене на 4,2% по итогам торгов во вторник.

Вслед за США выросли в среду индексы в Азии (японский Nikkei 225 прибавил 1%, китайский Shanghai Composite растет на 0,4%), но "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,2%).

Нефть после ралли накануне в среду корректируется вниз на данных API, цена Brent находится на $0,5 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ 13 августа. Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $60,75 за баррель (-0,9% и +4,7% накануне), сентябрьская цена WTI - $56,37 за баррель (-1,3% и +4% во вторник).