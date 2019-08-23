Рынок акций РФ открылся ростом индексов на 0,3% с подорожанием акций Мосбиржи

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в пятницу ростом цен blue chips на фоне подъема мировых площадок и нефти в ожидании выступления главы Федрезерва США Джерома Пауэлла на ежегодном симпозиуме ФРС в Джексон-Хоуле, индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили по 0,3%, при этом в лидерах роста выступают акции "Мосбиржи" на хорошем квартальном отчете.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2681,89 пункта (+0,3%), индекс РТС - 1286,93 пункта (+0,3%); цены основных "фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 1,5%.

Доллар подрос до 65,66 рубля (+0,06 рубля).

Подорожали акции "Мосбиржи" (+1,5%), "РусАла" (+1%), "Газпром нефти" (+0,9%), "Магнитогорского металлургического комбината" (+0,5%), АФК "Система" (+0,5%), "Норникеля" (+0,5%), ВТБ (+0,5%), "Татнефти" (+0,5%), "АЛРОСА" (+0,4%), "Новолипецкого металлургического комбината" (+0,4%), "Северстали" (+0,4%), "Сургутнефтегаза" (+0,4%), "Магнита" (+0,3%).

"Московская биржа" во втором квартале получила 5,903 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, что на 21,3% больше, чем в апреле-июне 2018 года, сообщила биржа. Этот показатель, как и все другие, оказался выше консенсус-прогноза аналитиков инвестбанков, которые ожидали роста чистой прибыли на 11,9%, до 5,438 млрд рублей.

Просели бумаги ПАО "Полюс" (-0,3%), "Башнефти" (-0,2%), "префы" "Ростелекома" (-0,5%).

Индексы в США накануне показали смешанную динамику, инвесторы оценивали статданные по европейской экономике и сигналы о будущих планах Федрезерва.

Как стало известно в четверг, рост экономической активности в еврозоне немного ускорился в августе. Сводный индекс менеджеров закупок (PMI) в еврозоне, рассчитываемый компанией Markit, в этом месяце вырос до 51,8 пункта с 51,5 пункта в июле. Аналитики в среднем ожидали уменьшения показателя до 51,2 пункта.

Из обнародованного в четверг протокола июльского заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ) следует, что ЦБ готовит пакет масштабных мер по стимулированию замедляющейся экономики еврозоны.

Основное внимание рынка обращено на ежегодный симпозиум в Джексон-Хоуле, который организует Федеральный резервный банк Канзас-Сити. На мероприятии ожидается присутствие представителей крупнейших мировых центробанков, в том числе главы Федрезерва Джерома Пауэлла, который выступит с речью в пятницу.

Президент США Дональд Трамп в очередной раз упрекнул Федрезерв в недостаточной поддержке американской экономики.

В Азии в пятницу преобладает позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 вырос на 0,4%, китайский Shanghai Composite прибавил 0,5%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,4%) и нефть.

Нефть готовится завершить ростом вторую неделю подряд на фоне снижения опасений эскалации торгового конфликта между США и Китаем и ожиданий стимулирующих мер от центробанков мира; цена Brent на $0,4 выше уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ накануне.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $60,17 за баррель (+0,4% и -0,6% накануне), октябрьская цена WTI - $55,49 за баррель (+0,3% и -0,6% в четверг). С начала недели Brent и WTI подорожали примерно на 1%.

Рынок в целом настроен на продолжение курса на снижение базовой процентной ставки в США. Такая мера может потребоваться для поддержки экономики на фоне торговой войны с Китаем.

Между тем на завершающейся неделе от представителей США и КНР не было резких заявлений по торговым вопросам, и рынок расценивает это как позитивный фактор.

По мнению ведущего аналитика компании "Олма" Антона Старцева, в течение дня на рынке акций РФ возможно некоторое затишье - инвесторы ожидают выступления главы ФРС на симпозиуме в Джексон-Хоуле (начало в 17:00 по московскому времени), из которого рассчитывают сделать выводы о перспективах денежной политики регулятора. Тем временем, усиление неопределенности в отношении планов ФРС выразилось в приостановке снижения доходностей на рынке госдолга США (доходность 10-летних казначейских облигаций вернулась в область выше 1,6% годовых). На валютном рынке в начале торгов возможно сохранение тенденции к укреплению рубля, но оснований для сильных движений по паре доллар-рубль пока не наблюдается.

По словам аналитика Промсвязьбанка Романа Антонова, завершение текущей недели на рынках проходит в ожидании выступления главы ФРС Пауэлла, от которого инвесторы ждут более четких сигналов относительно перспектив снижения процентных ставок.

Перед Пауэллом стоит достаточно сложная задача, так как текущий гибкий подход регулятора в управлении ставками идет вразрез с ожиданиями рынка и сталкивается с давлением со стороны Трампа. Причем, как показали протоколы июльского заседания, внутри самого FOMC нет единого мнения касательно необходимости снижения ставок. Ожидается скорее мягкая риторика главы ФРС, что позволит поддержать риск-аппетит на рынках в конце недели. Позитивно настроены и инвесторы, о чем сигнализирует рост фьючерса на индекс S&P 500.

Из событий, которые окажут влияние на настроения уже будущей недели, можно выделить саммит G7 во Франции, который пройдет в эти выходные. По данным СМИ, одной из тем обсуждения станут торговые разногласия между США, Японией и ЕС в торговых вопросах, что способно повлияет на рыночный сантимент.

Учитывая ожидания мягкой риторики ФРС, индекс МосБиржи может перейти в верхнюю половину диапазона 2650-2700 пунктов и попытаться протестировать его верхнюю границу. Внутренних событий не так много (отчетность "Мосбиржи", дивиденды "НОВАТЭКа" ), поэтому определяющим будет внешний фон, поддержку могут оказать и стабильные цены на нефть, считает аналитик.