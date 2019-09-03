Алекперов нарастил прямую долю в "ЛУКОЙЛе" в рамках программы мотивации

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Глава и основной владелец "ЛУКОЙЛа" Вагит Алекперов увеличил прямую долю в компании с 2,982% до 2,985%, говорится в сообщении НК.

Изменение размера доли участия Алекперова в уставном капитале "ЛУКОЙЛа" связано с приобретением 29 августа на внебиржевом рынке года 25 тыс. обыкновенных акций в рамках программы долгосрочной мотивации ключевых работников.

28 августа сообщалось, что доля Алекперова в уставном капитале компании выросла с 2,843% до 2,982% в связи с уменьшением уставного капитала компании.

Свою долю в компании увеличил первый исполнительный вице-президент "ЛУКОЙЛа" Равиль Маганов - с 0,457% до 0,459%. Он также 29 августа приобрел на внебиржевом рынке 15 тыс. обыкновенных акций "ЛУКОЙЛа" в рамках программы мотивации.