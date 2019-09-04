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The Economist назвал Вену лучшим городом для жизни

Москва второй год подряд занимает 68-е место из 140

The Economist назвал Вену лучшим городом для жизни
Фото: Reuters

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Аналитики признали Вену лучшим городом для жизни, за ней следуют Мельбурн и Сидней. Таковы результаты нового исследования, которое провело подразделение журнала The Economist - Economist Intelligence Unit (EUI). Годом ранее Вена и Мельбурн занимали те же места, а третьей была Осака.

В топ-10 вошли Осака, Калгари, Ванкувер и Торонто, Токио, Копенгаген и Аделаида. Хельсинки, Амстердам, Гамбург, Берлин и Люксембург вошли в топ-25.

Москва второй год подряд занимает 68-е место из 140. Однако Москва возглавила топ-5 городов, в которых сильнее всего улучшились показатели за последние пять лет. Также жить стало лучше в Белграде, Ханое, Киеве и Абиджане (Кот-д'Ивуар).

В США лучшим городом признан Гонолулу, в общем рейтинге он стал 22-м. Атланта, Питтсбург, Сиэтл и Вашингтон вошли в топ-40.

Среди худших для жизни оказались Каракас, Алжир, Триполи и Дамаск. Сильнее всего за пять лет ситуация ухудшилась в Детройте, Асуньсоне, Тунисе, Каракасе и Триполи.

Аналитики оценивали города по 30 признакам, сгруппированными в пять групп - стабильность, окружающая среда, здравоохранение, инфраструктура и образование.

Вена Мельбурн Сидней Осака Москва

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