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Мединский предложил дать льготы по аренде некоторым книжным магазинам

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Министерство культуры внесло в правительство законопроект от праве книжных магазинах, которые продают книги в учреждениях культуры, арендовать помещения по льготной ставке. Об этом на Московской международной книжной ярмарке заявил глава ведомства Владимир Мединский.

Он уточнил, что имеет в виду торговлю книгами в библиотеках и музеях. По словам министра, в таких учреждениях много свободных площадей, которые могли бы занять книготорговцы.

Мединский добавил, что Россия "занимает одно из последних мест в Европе, и я боюсь, что уже в мире, по количеству книжных магазинов на душу населения". Это произошло после того, как 90-е годы вся торговая сеть стала приватизированной, считает он.

Владимир Мединский ММКЯ Минкультуры

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