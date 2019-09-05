Торговая война между Китаем и США повысила спрос китайского рынка на российскую сою

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Торговая война между Китаем и США стала одним из факторов значительного роста спроса китайского рынка на российскую сою, считают в Минсельхозе.

Замминистра сельского хозяйства Сергей Левин на сессии в рамках ВЭФ-2019 отметил, что соя и продукты ее переработки вышли на второе место в экспорте продукции АПК с Дальнего Востока.

"Сегодня этот экспорт не очень большой, но здесь важна не столько количественная составляющая, сколько динамика. За прошлый год экспорт увеличился в два раза и составил уже 6,5% от объёмов экспорта Дальнего Востока. Это стало возможным благодаря значительному росту спроса со стороны китайского рынка вследствие взаимоотношений со США, а также интенсивной политики министерства, которое всячески стимулирует производство сои по всей стране, но в первую очередь - на Дальнем Востоке", - сказал Левин.

По его словам, ожидается, что к 2024 году объем экспорта сои составит не менее $600 млн.

Левин сообщил, что первое место в агроэкспорте из региона занимают рыба и морепродукты - 87% от объема экспорта Дальнего Востока на $3,3 млрд. "И никаких изменений в этом в ближайшие годы ожидать не приходится. Они сохранят лидерство в структуре экспорта и должны увеличить объем и самое главное выручку (к 2024 году - ИФ) до, как минимум, $5 млрд", - заявил замминистра

По его словам, на третьей позиции ведомство рассчитывает увидеть продукцию пищевой промышленности, экспорт которой должен вырасти в три раза. Большие надежды и на экспорт продукции мясной отрасли. По плану, мясной экспорт к 2024 году планируется увеличить до $100 млн, это почти в 17 раз больше текущего уровня. При этом Левин отметил, что текущий уровень очень низок.

Замглавы Минсельхоза подчеркнул, что для наращивания экспорта, прежде всего, необходимо увеличивать степень переработки сельхозпродукции. Ведомство рассчитывает, что рост экспорта переработанной продукции на 30% позволит Дальнему Востоку к 2024 году дополнительно получить $4,3 млрд.

К 2024 году регион должен нарастить экспорт на 60% и довести его почти до $6 млрд.

По словам Левина, в настоящее время на Дальнем Востоке в высокой степени готовности или реализации находится 34 экспортоориентированных инвестиционных проекта.