Украина в январе-августе 2019 года увеличила импорт газа в 1,4 раза

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Украина в январе-августе 2019 года увеличила импорт природного газа на 39,7% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года (в 1,4 раза) - до 9 млрд 603,6 млн кубометров, свидетельствуют оперативные данные АО "Укртрансгаз".

По расчетам агентства "Интерфакс-Украина", в том числе со стороны Словакии за восемь месяцев поступило 5 млрд 966,6 млн куб. м газа, Венгрии - 2 млрд 676,2 млн куб. м, Польши - 960,8 млн куб. м. В августе импорт составил 2 млрд 10,2 млн кубометров, что на 54,9% больше, чем в аналогичным месяце 2018 года.

Как сообщалось, опасения полного прекращения "Газпромом" транзита газа по территории Украины с января 2020 года вынуждают страну войти в зиму с более высокими, чем обычно, запасами в подземных хранилищах газа (ПХГ). Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил о планах накопления к ноябрю 2019 года около 20 млрд куб. м газа, что на 3-4 млрд куб. м больше объемов последних лет.

Украина уже почти четыре года (с 26 ноября 2015 года) не импортирует природный газ по контракту с ПАО "Газпром", закупая ресурс исключительно на своей западной границе.

В 2018 году страна сократила импорт природного газа на 24,6% по сравнению с 2017 годом - до 10 млрд 590,2 млн куб. м.

"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 ПХГ страны.