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Польше придется полгода очищать трубопроводную систему от грязной нефти

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - На очистку трубопроводной системы от загрязненной нефти у Польши уйдет не менее полугода. Об этом заявил журналистам в Варшаве польский чиновник, отвечающий за энергетическую безопасность, Петр Наимский, пишет Bloomberg.

По его словам, загрязнение "очень серьезное", логистически трубопроводная система - в "очень напряженном состоянии". Очистить ее можно только одним способом - смешать кондиционное и некондиционное сырье до уровня, приемлемого для нефтеперерабатывающих заводов, отметил Наимский.

Переговоры о компенсации за грязную нефть все еще продолжаются. В них участвуют польские и германские НПЗ, российские поставщики, оператор трубопровода PERN и "Транснефть". Наимский не стал комментировать возможный компромисс или график, но добавил, что стороны имеют разные оценки затрат.

В конце апреля на нефтепроводе "Дружба" произошел форс-мажор. 18 апреля на Мозырском НПЗ в Белоруссии обнаружили нефть, в которой был превышен уровень содержания органических хлоридов.

Как выяснилось, они попали в нефтепровод с пункта приема нефти в Самарской области. Минэнерго России подтвердило факт загрязнения российской нефти дихлорэтаном - токсичным веществом, используемым как растворитель жиров и парафинов, которое обладает сильными коррозийными свойствами.

Транзит нефти в Европу по трубопроводу "Дружба" был приостановлен. С 9 июня восстановлена транспортировка нефти по всем направлениям поставки по нефтепроводу "Дружба". Компенсацию убытков из-за ситуации на "Дружбе" должна организовать "Транснефть".

Польша Дружба

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