Производитель Nivea начал выпускать кремы для татуированной кожи

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Германский производитель косметики Beiersdorf, владелец бренда Nivea, наладил выпуск линейки кремов для тела для татуированной кожи Skin Stories. Об этом сообщила пресс-служба компании. Для Beiersdorf это первый новый бренд за более чем 30 лет.

В линейку войдет лосьон для ежедневного ухода, средство для защиты от солнца, сыворотка для интенсивного ухода и бальзам для залечивания свежих татуировок. Они поступят в розничную продажу в конце сентября. В компании отметили, что на разработку новых кремов ушло почти два года.

В компании отметили, что в Германии сейчас татуировки есть у каждого пятого. Среди женщин в возрасте от 25 до 34 лет татуировки есть у почти 50%. Такую кожу рекомендуется увлажнять, чтобы она не трескалась и не шелушилась.

"Татуировки становятся все более популярными, и давно уже перестали быть символом бунта, а стали частью образа. Однако мало кто знает, как за ними правильно ухаживать", - заявил Хауке Вос, глава подразделения OSCAR & PAUL, которое наладило производство Skin Stories.