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В EDF отметили отсутствие пользы от перехода Германии на возобновляемые источники энергии

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Переход Германии на возобновляемые источники энергии (ВИЭ) не привел к снижению выбросов углекислого газа в атмосферу, но увеличил стоимость энергии для потребителей, заявила старший исполнительный вице-президент Electricite de France (EDF) Марианн Легно на Мировом энергетическом конгрессе.

"Если мы посмотрим на процесс перехода от использования одних видов энергии к другим в Германии, что стало решительными политическими мерами, уровень выбросов СО2 сейчас такой же, какой был в 90-х годах. Тем не менее, огромная сумма затрат возложена на жителей и налогоплательщиков, потому что были инвестированы огромные суммы в возобновляемые источники энергии. И когда нет солнца или ветра, нужна базовая нагрузка. Что является базовой нагрузкой в Германии? Это бурый уголь", - сказала она.

"Цены (на энергию в Германии) для промышленных потребителей на 30% выше, чем во Франции. Давайте оперировать фактами и цифрами, а не идеологией!", - отметила она.

По ее мнению, в каждой стране в сфере энергетики должен приниматься индивидуальный комплекс решений.

На этом же конгрессе глава OMV Райнер Зеле призвал граждан задумываться над проблемой выбросов и искать, как они в повседневной жизни могут вносить вклад в ее решение, а не перекладывать ее на политиков и промышленность.

Германия Франция OMV EDF

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