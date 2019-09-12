Рубль вечером растерял часть роста начала дня к бивалютной корзине

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Доллар и евро снижаются на Московской бирже в четверг вечером; рубль укрепляется к бивалютной корзине, хотя и несколько более медленными темпами, чем в первой половине дня, на фоне фиксации прибыли после заседания ЕЦБ.

Курс доллара США составил 64,8 руб. в 19:00, что на 70 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов (доллар торгуется ниже 65 руб. впервые с 13 августа). Евро стоил 71,75 руб., подешевев на 34,25 копейки (ранее в ходе торгов евро опускался ниже 71 руб. впервые с 1 августа). Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 53,91 копейки - до 67,93 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль растет к доллару и евро на вечерних торгах, отыгрывая увеличение интереса инвесторов к рисковым активам в связи со смягчением денежно-кредитной политики со стороны ЕЦБ и позитивными сигналами относительно перспектив американо-китайских торговых взаимоотношений. При этом в целом в четверг рубль провел волатильную сессию, и к вечеру нацвалюта заметно сократила темпы роста в паре с евро на фоне фиксации прибыли по итогам заседания Европейского центробанка.

Существенные понижательные риски в европейской экономике сохраняются, вследствие чего ей требуется активная стимулирующая политика со стороны Европейского центрального банка (ЕЦБ) в течение продолжительного времени, заявил глава ЕЦБ Марио Драги на пресс-конференции по итогам сентябрьского заседания. Вероятность рецессии в еврозоне несколько повысилась, однако по-прежнему является довольно низкой, добавил он.

Ввиду понижательных рисков ЕЦБ понизил прогнозы роста экономики и потребительских цен в еврозоне. Теперь руководство ЕЦБ ожидает, что ВВП валютного блока в текущем году вырастет на 1,1%, а не на 1,2%, как ожидалось ранее. Прогноз на 2020 год понижен до 1,2% с 1,4%, на 2021 год прогноз оставлен на уровне 1,4%.

Тем временем прогноз инфляции на текущий год ухудшен до 1,2% с 1,3%, на 2020 год - до 1% с 1,4%, на 2021 год - до 1,5% с 1,6%. Особо подчеркивается, что прогнозы не учитывают сценария "жесткого" Brexit, то есть выхода Великобритании из ЕС без соглашения об условиях дальнейшего взаимодействия.

Такая ситуация сыграла роль в принятии решения о введении новых мер поддержки экономики, подчеркнул Драги.

Как сообщалось, по итогам заседания ЕЦБ снизил процентную ставку для депозитов коммерческих банков, хранящихся в ЕЦБ, на 0,1 процентного пункта, до минус 0,5%. Также банк объявил о возобновлении программы покупки активов с 1 ноября в объеме 20 млрд евро в месяц. Мера вступит в силу с 30 октября.

Президент США Дональд Трамп почти сразу отреагировал на итоги сентябрьского заседания ЕЦБ, указав на то, что снижение ставки является успешной попыткой ослабления курса евро относительно доллара. Между тем Драги в своем выступлении подчеркнул, что ЕЦБ не таргетирует какой-то определенный обменный курс валют и что ЕЦБ не намерен обесценивать валюту еврозоны для получения конкурентного преимущества.

Прошедшее в четверг заседание стало предпоследним для Драги в качестве председателя ЕЦБ. Ожидается, что следующим руководителем Европейского ЦБ станет Кристин Лагард, ранее занимавшая должность директора-распорядителя Международного валютного фонда.

По итогам индексной сессии Московской биржи (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 13 сентября на 24,12 копейки, до 65,1909 руб., и уменьшил курс евро на 39,67 копейки, до 71,8273 руб.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи уменьшился в четверг на 31,68 копейки по отношению к среде и составил 65,0667 руб. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 опустился на 40,39 копейки и составил 65,0191 руб. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 872,178 млн, из которых $834,418 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $3 млрд 37,76 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" уменьшился на 31,04 копейки по отношению к среде, до 71,7655 руб. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 опустился на 50,24 копейки и составил 71,5163 руб. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR805,115 млн, из которых EUR221,211 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR583,904 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (3-6 месяцев) межбанковских кредитов не изменились в четверг по сравнению с предыдущим торговым днем, за исключением ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт", которая увеличилась на 2 базисных пункта - до 7,03% годовых. Ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок и ставка на срок 1 месяц остались на отметках 7,08% и 7,18% годовых соответственно. Ставки на сроки 3 и 6 месяцев также не изменились по сравнению с предыдущим торговым днем, оставшись на уровнях 7,26% и 7,33% годовых соответственно.