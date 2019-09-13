Поиск

Мосбиржа прерывала торги на срочном рынке на 40 минут из-за сбоя

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - "Московская биржа" возобновила срочные торги после 40-минутного перерыва. Они возобновились с 19:00 после окончания вечерней клиринговой сессии, сообщила биржа.

Она прервала торги на срочном рынке с 18:20.

"У нескольких участников торгов возникли проблемы с подключением к серверам доступа торговой системы срочного рынка, в причинах мы разбираемся. Чтобы дать возможность участникам переподключиться, мы приостановили торги в 18:20. Торговая система была доступна уже через пять минут, но по правилам биржи необходимо дать всем участникам торгов время на снятие заявок", - пояснили "Интерфаксу" в пресс-службе организатора торгов.

Система была доступна для снятия ранее выставленных заявок с 18:25.

Мосбиржа

Новости

Минфин попросил ЦБ оставить бюджетное правило в покое

OPAL ограничит использование мощностей газопровода с утра субботы

Гонконгская биржа продолжит добиваться слияния с Лондонской фондовой биржей

В ФАС предложили ослабить ограничения на рекламу пива

Лондонская фондовая биржа отказалась от слияния с биржей Гонконга

ЦБ РФ поддержал идею Минфина о новой добровольной накопительной пенсионной системе

ЦБ РФ поддержал идею Минфина о новой добровольной накопительной пенсионной системе

Глава "Роснано" предложил альтернативу реформе правоохранительной системы

Костин предложил бесплатно передать "Открытие" Альфа-банку

Греф призвал Россию готовиться к "сырьевому шоку" на рынке нефти

Греф призвал Россию готовиться к "сырьевому шоку" на рынке нефти

Производитель "Фризиума" в течение месяца подаст документы на регистрацию в РФ

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');