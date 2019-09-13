Мосбиржа прерывала торги на срочном рынке на 40 минут из-за сбоя

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - "Московская биржа" возобновила срочные торги после 40-минутного перерыва. Они возобновились с 19:00 после окончания вечерней клиринговой сессии, сообщила биржа.

Она прервала торги на срочном рынке с 18:20.

"У нескольких участников торгов возникли проблемы с подключением к серверам доступа торговой системы срочного рынка, в причинах мы разбираемся. Чтобы дать возможность участникам переподключиться, мы приостановили торги в 18:20. Торговая система была доступна уже через пять минут, но по правилам биржи необходимо дать всем участникам торгов время на снятие заявок", - пояснили "Интерфаксу" в пресс-службе организатора торгов.

Система была доступна для снятия ранее выставленных заявок с 18:25.