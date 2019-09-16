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Forbes обнародовал рейтинг крупнейших частных компаний России

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Журнал Forbes составил традиционный рейтинг 200 крупнейших российских частных компаний, и первую строчку в нем, как и год назад, занял нефтяной гигант "ЛУКОЙЛ".

По оценкам Forbes, выручка корпорации в 2018 году составила 8 трлн 36 млрд рублей.

Следом идет "Сургутнефтегаз" (1 трлн 867 млрд рублей). В этом году нефте- и газодобывающая компания сместила со второй строчки X5 Retail Group, которая в 2019 оказалась на третьем месте (1 трлн 533 млрд рублей).

На четвертом месте "Магнит" (1 трлн 237 млрд рублей), а на пятом - "Татнефть" (910,5 млрд рублей).

Как отмечает Forbes, в пятерку "антилидеров" рейтинга, чья выручка в 2018 году упала сильнее всех, вошли две торговых компании и по одной из числа лидеров в строительстве, машиностроении и агропроме. Это производитель подсолнечного масла майонеза "Солнечные продукты" (-24%), торговая сеть "Связной" (-23,7%), строительная компания "Стройгазмонтаж" (-16%), операционная компания "Комуса" "Руссбланкоиздат" (-13,8%) и производитель сельскохозяйственной техники "Ростсельмаш" (-11,1%).

Forbes ЛУКОЙЛ Сургутнефтегаз X5

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