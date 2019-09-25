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Сечин пожаловался в Минэнерго на загрязнение нефти в трубах "Транснефти"

Он потребовал, чтобы монополии запретили подмешивать грязное сырье в чистые потоки

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Глава "Роснефти" Игорь Сечин в начале сентября призвал главу Минэнерго Александра Новака запретить "Транснефти" подмешивать загрязненную хлорорганикой (ХОС) нефть в чистое сырье, которое поступает на российские НПЗ и идет на экспорт, узнал "Коммерсантъ". "Роснефть" сдает в систему чистую нефть с содержанием ХОС не выше 1 ppm, а на собственные заводы получает сырье с более высоким уровнем загрязнения, говорится в письме Сечина.

Модернизируя свои НПЗ, компания ориентировалась на среднестатистическое содержание ХОС не выше 1 ppm, отметил он. Превышение этого порога может испортить оборудование и привести к аварийной остановке производства бензина и керосина и к падению спроса покупателей российской нефти, предупредил он.

"Транснефть" допускает в своих трубопроводах не согласованное с грузоотправителями смешение чистых потоков с загрязненной смесью, которая хранится в системе после апрельского форс-мажора на нефтепроводе "Дружба", утверждает Сечин. Тогда компания вернула грязную нефть на территорию России. Сообщалось, что ее планировали подмешивать к чистой в пределах допустимых в ЕАЭС значений в 6 ppm.

По данным "Роснефти", 2 сентября на ее Куйбышевский НПЗ поступила нефть с содержанием ХОС в 4,7 ppm, на Саратовский НПЗ - 2,1 ppm, на Ярославский НПЗ — 1,4 ppm.

Если смешивание чистой и грязной нефти продолжится, "Роснефть" "будет вынуждена обратиться в компетентные ведомства и органы для защиты интересов акционеров", предупредил глава компании.

Такие же письма в последние месяцы "Роснефть" направляла президенту Владимиру Путину, премьер-министру Дмитрию Медведеву и вице-премьеру Дмитрию Козаку, утверждают источники "Коммерсанта".

В конце августа глава совета директоров "Роснефти" Герхард Шредер предложил Дмитрию Медведеву ужесточить норматив по содержанию ХОС с 6 ppm до 1 ppm и привлечь независимых инспекторов-сюрвейеров для проверки качества нефти, которая сдается в систему и выходит из нее.

23 сентября "Транснефть" заявила, что в январе-августе 2019 года "Роснефть" сдала в систему 131,1 миллиона тонн нефти со средневзвешенным содержанием ХОС - 1,7 ppm, а в Удмуртии, Башкирии, Оренбургской области и Центральной Сибири компания сдает нефть с содержанием ХОС до 4,0 ppm.

Роснефть Транснефть Дружба Герхард Шредер Игорь Сечин Александр Новак Минэнерго

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