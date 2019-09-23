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Hyundai создаст СП в сфере беспилотных автомобилей

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Южнокорейская автомобильная группа Hyundai Motor Group и американский производитель автокомпонентов Aptiv достигли соглашения о создании совместного предприятия в сфере самоуправляемых автомобилей.

Как говорится в совместном пресс-релизе компаний, обе стороны инвестируют в него по $2 млрд.

Целью создания СП является "разработка, развитие и коммерциализация технологий стандарта SAE 4 и SAE 5". Эти технологии предусматривают полную или практически полную автоматизацию процесса управления автомобилем.

Hyundai и Aptiv планируют начать тестирование полностью автономной системы управления уже в 2020 году и создать готовую к использованию платформу для беспилотного автомобиля к 2022 году.

Предприятие возглавит президент подразделения технологий автономного вождения Aptiv Карл Ианьемма, штаб-квартира компании будет находиться в Бостоне.

Акции Hyundai подскочили на 2,7% в ходе торгов в понедельник в Сеуле, цена бумаг Aptiv на электронных торгах в Нью-Йорке снижается на 0,1%.

Hyundai Aptiv

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