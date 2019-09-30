Рынок акций открылся снижением индекса РТС и ростом индекса МосБиржи

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в понедельник разнополярной динамикой цен blue chips и индексов на фоне негативной динамики мировых фондовых площадок и дешевеющей нефти; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов изменились на 0,1-0,2%.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2759,87 пункта (+0,1%), индекс РТС - 1344,76 пункта (-0,2%); цены основных "фишек" на "Московской бирже" изменились в пределах 1,2%.

Доллар просел до 64,62 рубля (-0,07 рубля).

Подешевели акции "Мосэнерго" (-0,4%), "Мечела" (-0,4%), "Интер РАО" (-0,4%), Polymetal (-0,2%), "Магнита" (-0,2%), "Распадской" (-0,2%), "ФСК ЕЭС" (-0,1%).

Подросли акции ПАО "Полюс" (+1,2%), "Сургутнефтегаза" (+0,7%), "Энел Россия" (+0,6%), "РусГидро" (+0,5%), "ОГК-2" (+0,4%), "Новолипецкого металлургического комбината" (+0,3%), Сбербанка (+0,2%), "Татнефти" (+0,2%).

Индексы в США в пятницу снизились, инвесторы оценивали статистические данные, а также следили за ходом торгового конфликта между США и Китаем и развитием событий в Вашингтоне.

Усилению пессимизма на рынке способствовала новость о том, что администрация президента США Дональда Трампа обсуждает способы ограничить приток портфельных инвестиций в Китай, что может привести к обострению противоречий между Пекином и Вашингтоном, сообщило агентство Bloomberg.

Ранее также сообщалось, что Штаты, вероятно, не будут продлевать временные послабления для американских компаний на ведение бизнеса с китайской Huawei Technologies Co.

Кроме того, на рынок в пятницу продолжила оказывать давление ситуация вокруг перспектив процедуры импичмента в отношении президента США Дональда Трампа.

Как сообщалось, комитет по разведке Палаты представителей Конгресса распространил документ от информатора, согласно которому президент США Дональд Трамп пытался использовать свои полномочия, чтобы склонить к вмешательству в выборы 2020 года иностранное государство.

Речь идет о попытках оказать давление на президента Украины Владимира Зеленского с целью инициировать или продолжить расследование деятельности бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына Хантера. Если такая попытка подтвердится, это может стать аргументом для начала процедуры импичмента.

В понедельник в Азии динамика индексов смешанная (японский Nikkei 225 просел на 0,6%, китайский Shanghai Composite теряет 0,8%), но "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,3%). Торговые площадки Китая будут закрыты из-за праздников, начиная со вторника и до 8 октября.

Розничные продажи в Японии в июле увеличились на 2% в годовом выражении, свидетельствуют данные министерства экономики, торговли и промышленности страны. Аналитики в среднем ожидали повышения всего на 0,9%, сообщает Trading Economics.

Индекс менеджеров закупок (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в сентябре увеличился до 49,8 пункта по сравнению с 49,5 пункта месяцем ранее, свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ) КНР. Значение PMI ниже 50 пунктов указывает на ослабление активности в секторе, индекс находится ниже этого уровня уже пять месяцев подряд. Эксперты в среднем прогнозировали, что значение индикатора останется на августовском уровне.

Нефть утром в понедельник замедлила снижение после падения по итогам прошлой недели, которое стало максимальным с июля на фоне восстановления добычи в Саудовской Аравии раньше ожиданий. Цена Brent находится почти на $0,2 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ 27 сентября.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $60,88 за баррель (-0,3% и -1,3% в пятницу), ноябрьская цена WTI - $55,79 за баррель (-0,2% и -0,9% в пятницу).

За минувшую неделю Brent подешевела на 3,7%, WTI - на 3,8%. Между тем, с начала текущего месяца подъем котировок составляет соответственно 2,5% и 1,7%.

Власти Саудовской Аравии в ответ на мирные инициативы йеменских повстанцев-хуситов дали добро на установление режима прекращения огня в некоторых районах Йемена, сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники. При этом, по их данным, в случае успеха данных начинаний Саудовская Аравия будет ориентироваться на распространение режима прекращения огня и на другие части Йемена.

Эти новости указывают на вероятность ослабления политической напряженности на Ближнем Востоке, что снижает риски для нефтяного рынка из-за стороны возможных перебоев с поставками сырья из этого региона, отмечают эксперты.

В то же время нефтесервисная компания Baker Hughes сообщила о сокращении числа действующих в США нефтегазодобывающих установок за прошедшую неделю до минимального уровня с апреля 2017 года - 860 штук. В том числе количество нефтяных буровых сократилось шестую неделю подряд - на 6 единиц, до 713 штук.

Ведущий аналитик компании "Олма" Антон Старцев полагает, что в краткосрочной перспективе наиболее вероятным сценарием остается консолидация по индексу РТС. В то время как официальное опровержение сообщений о возможных ограничениях на американские инвестиции в КНР отчасти снизило напряженность на мировых фондовых площадках, обстановка на нефтяном рынке выглядит скорее неблагоприятной.

Как отмечает аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский, на глобальных рынках по-прежнему преобладают смешанные настроения. Конец прошлой торговой недели был отмечен рядом новостей по вопросу торговых отношений США-Китай. Сначала новость о том, что, согласно комментариям источников, администрация Трампа рассматривает делистинг китайских компаний с американских площадок и ограничение доступа американских лиц к китайскому рынку через государственные пенсионные фонды оказала значительное давление на акции технологического сектора. Однако на выходных представитель Минфина США разрядил обстановку, заявив, что США на данный момент не имеют планов блокировать доступ китайских компаний на американские биржи. Параллельно с этим комитет по финансовой стабильности и развития Китая отметил, что КНР продолжит открывать доступ к своему внутреннему финансовому рынку и поддерживать иностранные инвестиции.

Со вторника китайский рынок уходит на продолжительные выходные, поэтому вполне вероятно, что в вопросе торговых отношений между США и Китаем в ближайшие дни новых вводных участники рынка не получат. На российском рынке акций сильных внутренних драйверов по-прежнему нет, а корпоративные отчеты за третий квартал начнут выходить только с середины октября. В этих условиях ключевое влияние на рынок продолжат оказывать внешние условия. В краткосрочной перспективе диапазон 2750-2780 пунктов для индекса МосБиржи сохраняет актуальность, считает аналитик.