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CNPC обнаружила новые запасы нефти и газа в Китае

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Крупнейший китайский производитель и поставщик углеводородов CNPC сообщил об обнаружении новых месторождений нефти и газа.

На северо-западе страны компания нашла месторождение нефти, разведанные запасы которого оцениваются в 358 млн тонн, а предполагаемые - в 693 млн тонн, сообщает CNPC.

В этом году компания намерена добыть на месторождении 640 тысяч тонн нефти, в будущем годовой объем добычи планируется довести до 3 млн тонн, сказал вице-президент PetroChina Co. Ltd ("дочка" CNPC) Ли Лугуан.

В Сычуаньской впадине на юго-западе Китая было разведано около 740,97 млрд кубометров новых запасов сланцевого газа. В результате разведанные запасы компании в данном регионе достигли 1,061 трлн кубометров.

В этом году компания планирует увеличить добычу сланцевого газа до 10 млрд кубометров, сообщают официальные китайские СМИ.

CNPC

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