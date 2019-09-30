Власти в России отследили 5,3 трлн рублей, не дошедших до объектов строительства

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Глава Счетной палаты (СП) РФ Алексей Кудрин заявил, что на сегодняшний день порядка 5,3 трлн рублей не дошли до незавершенных объектов строительства.

Об этом Кудрин сообщил на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым. По словам Кудрина, такую информацию СП и правительство РФ получили, проведя совместную инвентаризацию объектов незавершенного строительства.

Кудрин рассказал, что всего на сегодняшний день насчитывается 71,3 тысяч недостроенных объектов. Десятки объектов ежегодно не сдаются вовремя, отметил глава СП.

По словам Кудрина, сейчас идет инвентаризация таких объектов, но медленными темпами. "Недостаточно отражаются итоги такой инвентаризации", - сказал Кудрин.

Он предложил более строго определить законодательно понятие "объект незавершенного строительства" и вести учет таких зданий.

В свою очередь, Медведев назвал колоссальным объем незавершенного строительства в стране. "Я сам, когда езжу по регионам, очень часто вижу, как это выглядит. Это по сути с советских времен тянется или относительно недавно возникло", - сказал глава правительства.

Он отметил, что в этой связи важно проводить инвентаризацию таких объектов.

"Хорошо, что вы вместе с коллегами из федеральных министерств и других структур эту работу ведете", - сказал Медведев, обращаясь к главе СП.

В мае 2019 года сообщалось, что СП выявила низкую эффективность работы Минкультуры по снижению объемов незавершенного строительства. Выяснилось, что всего на стадии незавершенного строительства в тот период находилось 223 здания, из них работы на 21 объекте были приостановлены более чем на полгода без консервации.