Охотников за металлоломом обвинили в гибели женщины после взрыва метана в старой шахте

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Выход метана из старой шахты в Ленинске-Кузнецком и его взрыв 5 сентября произошли из-за того, что шахту незаконно вскрыли сборщики черного металла, заявил мэр города Константин Тихонов. Он сослался на выводы специалистов.

Взрыв газа произошел в городе вечером 5 сентября. В результате был поврежден частный дом. Его хозяйка получили ожоги более 50% поверхности тела и умерла в больнице неделю спустя.

Сборщики лома вскрыли шурф шахты, работавшей в 1940-1950-х годах, под землей произошло перемещение воздушных масс и воздухом метан выдавило на поверхность, в том числе в жилые дома, сказал чиновник. Материалы проверки переданы следственным органам, добавил он.

После взрыва сотрудники АО "СУЭК-Кузбасс" провели принудительную дегазацию пласта, пробурили восемь изыскательских скважин и начали монтировать дегазационную установку. В ходе работ установка попала в пустоту, где концентрация метана составила 60%. Компания также запустила постоянный мониторинг ближайших домов на наличие метана в атмосфере.

Для определения причин потенциального газовыделения пласта и разработки мероприятий по дегазации были привлечены ученые ВостНИИ.

На трех улицах частного сектора, попавших в зону риска отравления метаном, провели замеры воздуха в 95 домах и нашли метан в 13, сообщила пресс-служба правительства Кемеровской области. Еще небольшую концентрацию метана нашли в трех домах вне зоны риска.

Губернатор Сергей Цивилев распорядился расселять дома, если в них содержание метана будет достигать 2% и выше.