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Сборщики металлолома погибли при взрыве на полигоне в Кузбассе

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - На Юргинском военном полигоне в Кемеровской области три сборщика цветных металлов подорвались при попытке разобрать артиллерийский снаряд, сообщил информированный источник "Интерфакса". По его данным, двое погибли на месте, третий госпитализирован в критическом состоянии с осколочно-взрывными ранениями.

В Юргинском гарнизоне подтвердили, что на полигоне 11 мая погибли двое мужчин. По факту идет проверка.

"По предварительным данным, двое гражданских лиц незаконно проникли на территорию полигона, где занимались поиском и сбором цветного металла. Предположительно, они попытались разобрать неразорвавшийся боеприпас, который в результате взорвался", - сказаал представитель гарнизона.

Обстоятельства произошедшего уточняются.

Кузбасс Кемеровская область Юргинский полигон

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