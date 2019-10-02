Владельцем трейдера с контрактом на поставку нефти от "Роснефти" стала российская компания

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Владельцем трейдера QHG Trading, который в конце 2016 года получил крупный долгосрочный контракт на поставку нефти НК "Роснефть" в рамках сделки по приватизации 19,5% ее акций, стала российская компания. Это ООО "Инвестнефтетрейд" Сергея Невского, сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на данные британского реестра.

В конце 2016 года, когда катарский фонд QIA и швейцарская Glencore приобрели 19,5% "Роснефти", они учредили трейдера QHG Trading LLP. Тогда сообщалось, что QHG в рамках контракта с "Роснефтью" в течение 5 лет начиная с 2017 года может получить от 22,5 млн тонн до 55 млн тонн (от 4,5 млн тонн до 11 млн тонн в год) нефти.

В 2018 году QIA выкупил почти весь пакет Glencore в "Роснефти", при этом катарский фонд вышел из QHG Trading. В конце сентября 2019 года участниками QHG Trading стали два российских ООО - "Инвестнефтетрейд" и принадлежащий ему на 99,9% "Трейдпроект", пишет "Коммерсантъ".

Через "Инвестнефтетрейд" Сергей Невский также владеет 70% в другом трейдере - ООО "Алгоритм топливный интегратор" (АТИ), остальной пакет в его прямом владении. Контрольный пакет АТИ был передан Сергею Невскому от ИК "Регион", головной компании дружественной "Роснефти" группы "Регион" Сергея Сударикова, отмечает издание.

В Glencore и "Роснефти" не предоставили комментариев. В "Инвестнефтетрейде" подтвердили покупку QHG Trading, отметив, что сделка соответствует сфере интересов компании.

Ряд собеседников газеты связывают "Инвестнефтетрейд" и АТИ с интересами ГК "Регион" и "Россиума" Романа Авдеева, которые недавно объявили о намерении объединить активы. В "Россиуме" и "Регионе" заявили, что не имеют никакого отношения к "Инвестнефтетрейду" и Сергею Невскому.

Собеседники издания в отрасли полагают, что QHG Trading продолжит продавать нефть через Glencore, зарабатывая как посредник.